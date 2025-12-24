Le più famose slitte a motore di Babbo Natale

Il Babbo elettrico

Molte case automobilistiche hanno giocato con l’idea di sostituire la tradizionale slitta di Babbo Natale con un’auto moderna. Audi, ad esempio, ha mostrato il “Santa del futuro” alla guida della Audi RS e-tron GT, una sportiva elettrica usata come nuova slitta per consegnare regali nei suoi spot natalizi più recenti, con un Babbo Natale elegante e senza renne al timone. Sempre dal marchio dei Quattro Anelli, in altri spot natalizi è comparso anche il concept Audi grandsphere, presentato come slitta autonoma del futuro nelle campagne più recenti.

Una slitta V8

Mercedes-Benz, dal canto suo, ha reinterpretato Babbo Natale nei suoi spot facendo guidare alla figura festiva modelli performanti come Mercedes-AMG GTS o altri SUV Mercedes, con un convoglio di auto che sostituisce le renne per diffondere lo spirito natalizio. Volkswagen ha adottato un approccio diverso: nello spot Volkswagen Tiguan con Trailer Assist, il SUV viene mostrato mentre manovra una slitta carica di regali nel garage, giocando sul tema dell’auto come mezzo di supporto per le consegne natalizie.