Buon Natale!

Le più famose slitte a motore di Babbo Natale

La magia del Natale ha incontrato spesso il mondo delle quattro ruote sul grande e piccolo schermo: nelle pubblicità automobilistiche e nei film a tema festivo, vetture di ogni epoca e tecnologia si trasformano in versioni moderne della slitta di Babbo Natale

di Redazione Drive Up
24 Dic 2025 - 14:39
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Negli ultimi anni la tradizione della slitta di Babbo Natale ha trovato una nuova interpretazione nei media contemporanei: non più solo un veicolo trainato da renne nei cieli, ma automobili moderne trasformate in simboli natalizi all’interno di spot pubblicitari e film di stagione.

Tutte le slitte a motore di Babbo Natale

1 di 8
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Il Babbo elettrico
Molte case automobilistiche hanno giocato con l’idea di sostituire la tradizionale slitta di Babbo Natale con un’auto moderna. Audi, ad esempio, ha mostrato il “Santa del futuro” alla guida della Audi RS e-tron GT, una sportiva elettrica usata come nuova slitta per consegnare regali nei suoi spot natalizi più recenti, con un Babbo Natale elegante e senza renne al timone. Sempre dal marchio dei Quattro Anelli, in altri spot natalizi è comparso anche il concept Audi grandsphere, presentato come slitta autonoma del futuro nelle campagne più recenti.
Una slitta V8
Mercedes-Benz, dal canto suo, ha reinterpretato Babbo Natale nei suoi spot facendo guidare alla figura festiva modelli performanti come Mercedes-AMG GTS o altri SUV Mercedes, con un convoglio di auto che sostituisce le renne per diffondere lo spirito natalizio. Volkswagen ha adottato un approccio diverso: nello spot Volkswagen Tiguan con Trailer Assist, il SUV viene mostrato mentre manovra una slitta carica di regali nel garage, giocando sul tema dell’auto come mezzo di supporto per le consegne natalizie.

babbo natale
slitte
motore
famose
le slitte di babbo natale

