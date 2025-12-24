Icone Tutte le auto di Una Poltrona per Due e Mamma ho perso l'aereo

Una Poltrona per Due e Mamma ho perso l’aereo sono due fotografie perfette dell’America che cambia, non solo nei costumi e nei toni della commedia, ma anche nelle automobili che popolano le loro scene. Tra berline di lusso simbolo del potere economico, grandi limousine anni Settanta e furgoni anonimi delle periferie statunitensi, le auto diventano un elemento narrativo silenzioso ma fondamentale. Modelli oggi scomparsi o profondamente evoluti aiutano a ricostruire l’atmosfera delle città e dei quartieri, raccontando lo status sociale dei personaggi e l’epoca storica in cui si muovono