Basket, coach Trento: "Con Udine a caccia di punti per sogno Final Eight"

"Veniamo da una partita opaca come quella di Reggio Emilia e il nostro intento è di tornare a marciare sui nostri ritmi di gioco, cosa che purtroppo per merito di Reggio Emilia in primis non ci è riuscito nell'ultima partita. In questa settimana abbiamo lavorato molto su questo e cerchiamo di avere un po' di solidità come abbiamo avuto nell'ultimo periodo a livello di gioco e nel modo di stare in campo. Saremo ancora senza Mawugbe e dovremo essere bravi a fare di necessità virtù e a non pagare troppo la sua assenza". Lo ha detto Fabio Bongi, assistant coach di Dolomiti Energia Trentino, alla vigilia del match interno contro Old Wild West Udine. "Udine gioca una pallacanestro molto rapida fatta di soluzione nei primi 8 secondi dell'azione, ha delle gerarchie chiare e un gruppo di tiratori di altissimo livello quindi sarà necessario difendere bene sul perimetro sapendo che i loro lunghi sono capaci di fare molto male - ha aggiunto Bongi -. Sarà una sfida estremamente delicata che ci vedrà giocare davanti al nostro pubblico. Vogliamo riscattare la sconfitta di Reggio Emilia e tenere viva la possibilità di entrare nelle prime otto alla fine del girone d'attacco e giocarci le Final Eight".