La Ford nucleare con 8 mila chilometri di autonomia (che ha ispirato Fallout)

Un mini reattore

Nel 1958, Ford presentò la Nucleon: una maquette in scala 1/3 di un'automobile alimentata con energia nucleare. Il veicolo - in teoria - sarebbe dovuto essere equipaggiato con un vero e proprio reattore nella parte posteriore. Il design del veicolo, davvero molto particolare, suggerisce di per sé l'irrealizzabilità del progetto. Il funzionamento sarebbe stato simile a quello dei sottomarini, con il mini-reattore a fissione che avrebbe scaldato l'acqua convertendola in vapore il quale avrebbe azionato il propulsore.

Tra videogiochi e Serie TV

Il continuo progresso avrebbe in futuro - secondo i tecnici Ford - permesse la miniaturizzazione dei componenti, rendendo la Nucleon più utilizzabile. Le stime degli ingegneri suggerivano un'autonomia di circa 8 mila chilometri prima del cambio del reattore con del nuovo materiale fissile. Non ci furono, né mai probabilmente ci saranno, le condizioni per costruire un'automobile del genere. Il prototipo di Ford ha però ispirato le auto nucleari presenti nei videogiochi e nella serie TV Fallout. Qui, però, la satira supera l'ambizione tecnologica: basta "colpirle" affinché esplodano in un'improbabile nube a fungo.