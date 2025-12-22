Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Serie TV

La Ford nucleare con 8 mila chilometri di autonomia (che ha ispirato Fallout)

Immaginata nel 1958 come maquette in scala 1/3, la Nucleon non vide mai la luce ma la sua "eredità" vive nei videogiochi e nella serie TV

di Tommaso Marcoli
22 Dic 2025 - 09:08
© Foto da web

© Foto da web

Negli anni '50 del Novecento, il presente suggeriva progresso, fiducia, ottimismo. Appena uscito dalla Seconda Guerra Mondiale, il mondo sembrava pronto a un progresso imbattibile e senza fine. L'elettronica iniziava a diffondersi, la tecnologia entrava nella vita delle persone e il nucleare - dopo la scoperta e l'uso bellico - era la promessa di energia per tutti. E per tutto, comprese le automobili.

Ford ha ispirato le auto a energia nucleare di Fallout

1 di 6
© Foto da web
© Foto da web
© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

Un mini reattore
Nel 1958, Ford presentò la Nucleon: una maquette in scala 1/3 di un'automobile alimentata con energia nucleare. Il veicolo - in teoria - sarebbe dovuto essere equipaggiato con un vero e proprio reattore nella parte posteriore. Il design del veicolo, davvero molto particolare, suggerisce di per sé l'irrealizzabilità del progetto. Il funzionamento sarebbe stato simile a quello dei sottomarini, con il mini-reattore a fissione che avrebbe scaldato l'acqua convertendola in vapore il quale avrebbe azionato il propulsore.
Tra videogiochi e Serie TV
Il continuo progresso avrebbe in futuro - secondo i tecnici Ford - permesse la miniaturizzazione dei componenti, rendendo la Nucleon più utilizzabile. Le stime degli ingegneri suggerivano un'autonomia di circa 8 mila chilometri prima del cambio del reattore con del nuovo materiale fissile. Non ci furono, né mai probabilmente ci saranno, le condizioni per costruire un'automobile del genere. Il prototipo di Ford ha però ispirato le auto nucleari presenti nei videogiochi e nella serie TV Fallout. Qui, però, la satira supera l'ambizione tecnologica: basta "colpirle" affinché esplodano in un'improbabile nube a fungo.

ford
fallout
nucleare
energia nucleare
ford nucleon
serie tv

Ultimi video

01:20
Hyundai Crater

Hyundai Crater

00:16
Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

01:33
BMW Art Car World Tour

BMW Art Car World Tour

01:40
Rolls-Royce Phantom Centenary

Rolls-Royce Phantom Centenary

01:44
Tornare a vincere

Tornare a vincere

15:50
La puntata del 18 dicembre #DriveUp

La puntata del 18 dicembre #DriveUp

02:35
Ferrari, il trionfo al Mondiale WEC è indimenticabile

Ferrari, il trionfo al Mondiale WEC è indimenticabile

02:00
Investire sul futuro: il progetto Ford Youth Academy

Investire sul futuro: il progetto Ford Youth Academy

01:59
Superare ogni aspettativa, Lexus LFA Concept

Superare ogni aspettativa, Lexus LFA Concept

02:19
Fiat Dino Spider, un sacco bella

Fiat Dino Spider, un sacco bella

02:10
Opel Astra pronta al debutto, sotto una nuova luce

Opel Astra pronta al debutto, sotto una nuova luce

02:28
Tanti nuovi cambiamenti, come si aggiorna Kia Stonic

Tanti nuovi cambiamenti, come si aggiorna Kia Stonic

01:34
L'editoriale: auto termiche oltre il 2035, L'UE cambia rotta?

L'editoriale: auto termiche oltre il 2035, L'UE cambia rotta?

01:17
Geely Auto Talks

Geely Auto Talks

01:21
Nuova Citroën ELO

Nuova Citroën ELO

01:20
Hyundai Crater

Hyundai Crater

I più visti di Drive Up

Jake Paul vs Joshua: lo youtuber può consolarsi con un garage da sogno

La collezione di supercar di Jake Paul

Il regalo di Natale da 340 mila dollari di Luka Doncic ai Lakers

Ferrari celebra il trionfo nel WEC: Maranello in festa per i campioni della 499P

Il pick-up Mercedes pronto per la fine del mondo

Google Maps ci ricorda dove abbiamo parcheggiato la macchina

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:59
Elon Musk, via libera al compenso da 139 miliardi di dollari
10:51
America's Cup, ecco l'alleanza di cinque team: "Garantiamo decenni a venire"
10:48
La Juve ha finalmente un'identità: le mosse di Spalletti fanno volare i bianconeri
MCH POKER BAYERN MCH
10:45
Il Bayern vola: altri quattro gol per consolidare la vetta
10:35
Spalletti ridisegna la Juve: Conceição e McKennie in dubbio per il Pisa, torna Koopmeiners