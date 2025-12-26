Logo SportMediaset

VERSO ROMA-GENOA

De Rossi contro il suo passato: "Non meritavo l'esonero. Curioso di vedere come sarà tornare all'Olimpico"

L'allenatore dei rossoblu ha raccontato il suo rapporto speciale con la squadra che dovrà affrontare nel prossimo turno di Serie A

di Redazione
26 Dic 2025 - 12:00

Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di DAZN, l'attuale allenatore del Genoa Daniele De Rossi ha parlato del presente sulla panchina dei rossoblu ma anche del proprio passato, in particolare dell'esonero dalla Roma, che tra pochi giorni affronterà all'Olimpico: "Mi dispiace per come andò, ma alla fine hanno avuto l'exploit che avevo predetto. Io avevo un piano chiaro. Primo anno si costruisce, secondo si cresce, terzo si lotta per lo scudetto. Non eravamo proprio pazzi a puntare su questo gruppo che secondo me è molto forte. I presidenti pendevano dalle mie labbra, a livello calcistico ho sempre avuto ampia libertà, si fidavano, hanno iniziato a chiedermi le cose prima di confermarmi per i successivi tre anni. Poi si sono un po' incrinate le cose e mi spiace, ma quello che è successo io e il mio staff non lo meritavamo". 

L'allenatore del Genoa ha poi parlato dei problemi con qualche dirigente giallorosso: "Lina Souloukou? Nelle prime due esperienze ho avuto problemi, in maniera diversa, con i dirigenti. Alla Spal con un dirigente abbiamo chiarito, lo sento ancora adesso, a Roma ho avuto problemi con l'Ad, niente di clamoroso ma comunque problemi. L'esonero? Io pensavo e penso di essere a posto con la coscienza, non ho mai tradito chi era lì, non ho mai usato il 'potere' che avevo in quella città per proteggere me e andare contro i giocatori; se mi fossi tradito da solo non sarei stato così orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Tornare alla Roma? Non penso ci sia mai stata davvero la possibilità. Hanno fatto una scelta talmente evidente e chiara, ma non credo sarebbe stato il passo giusto per me, anche se ovviamente sarei tornato subito. Io in questo anno non ho rifiutato quasi niente perché volevo allenare. Ho rifiutato la categoria e qualche situazione poco chiara, per il resto sono altri che hanno rifiutato me. Lunedì sera la prima sfida contro la Roma sarà particolare, sono curioso. Ho sempre desiderato tutti i giorni della mia vita che la Roma vincesse, questa è la cosa che mi fa più ridere, per una settimana dovrò lavorare per farla perdere". 

