La Juve lavora ai rinnovi di Yildiz e McKennie

La Juve è seriamente intenzionata a dare una scossa alle ipotesi di rinnovo di Yildiz e McKennie. Per il turco c’è la speranza di arrivare a un'intesa, sempre considerando che il problema è sempre quello dell’adeguamento dell’ingaggio, perché il contratto è lungo e scade nel 2029. Da valutare se la proposta al rialzo bianconera sarà considerata congrua dall'entourage del giocatore. Ci sono poi segnali positivi da McKennie, in scadenza nel 2026. Molto probabile che si arrivi a un rinnovo biennale.