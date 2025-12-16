Max Verstappen è tornato in pista al volante di una Mercedes GT3

La Mercedes AMG GT3 di Max Verstappen
Il campione olandese non si ferma mai ed è già "al lavoro" sul circuito portoghese dell'Estoril insieme al francese Jules Gounondi Redazione Drive Up
Cannibale di nome e di fatto. Max Verstappen non si ferma mai e, ad appena 9 giorni dalla fine del Mondiale di Formula 1, è già tornato in pista. Anche se non a bordo della monoposto RedBull. Nelle ultime ore, il campionissimo è stato infatti avvistato all'Estoril intento a compiere alcuni giri di pista con una Mercedes AMG GT3 del team 2 Seas Motorsport. Lo stesso che nell'ultimo anno ha curato la partecipazione della scuderia Verstappen.com al GT World Challenge Europe con l’Aston Martin Vantage GT3 EVO.
Senza sosta
Questo perché anche nel 2026 la scuderia dell'olandese parteciperà a diverse competizioni del circuito GT, sostituendo l'Aston Martin proprio con una Mercedes GT3. Non è da escludere che Max partecipi in prima persona alla 24 ore del Nurburgring: ciò le garantirebbe un eco mediatica planetaria. Ad affiancarlo nei testi in Portogallo in questi giorni, il pilota Jules Gounon.
La AMG GT3
La Mercedes su cui correrà Verstappen nel 2026 è equipaggiata con un motore 6.3 litri V8 aspirato da 670 CV. Basata sul modello di serie, la versione GT3 è stata pesantemente modificata in modo che potesse esprimere tutte le sue potenzialità senza i limiti imposti dalle omologazioni stradali. Gli elementi per migliorarne l'aerodinamica sono vistosi ed evidenti e garantiscono una downforce ideale per affrontare le curve a tutta velocità. Nelle mani di Max potrà sicuramente dare il massimo.