Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Campioni

Max Verstappen è tornato in pista al volante di una Mercedes GT3

Il campione olandese non si ferma mai ed è già "al lavoro" sul circuito portoghese dell'Estoril insieme al francese Jules Gounon

di Redazione Drive Up
16 Dic 2025 - 14:37
© DriveUp

© DriveUp

Cannibale di nome e di fatto. Max Verstappen non si ferma mai e, ad appena 9 giorni dalla fine del Mondiale di Formula 1, è già tornato in pista. Anche se non a bordo della monoposto RedBull. Nelle ultime ore, il campionissimo è stato infatti avvistato all'Estoril intento a compiere alcuni giri di pista con una Mercedes AMG GT3 del team 2 Seas Motorsport. Lo stesso che nell'ultimo anno ha curato la partecipazione della scuderia Verstappen.com al GT World Challenge Europe con l’Aston Martin Vantage GT3 EVO.

La Mercedes AMG GT3 di Max Verstappen

1 di 5
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Senza sosta 
Questo perché anche nel 2026 la scuderia dell'olandese parteciperà a diverse competizioni del circuito GT, sostituendo l'Aston Martin proprio con una Mercedes GT3. Non è da escludere che Max partecipi in prima persona alla 24 ore del Nurburgring: ciò le garantirebbe un eco mediatica planetaria. Ad affiancarlo nei testi in Portogallo in questi giorni, il pilota Jules Gounon.
La AMG GT3
La Mercedes su cui correrà Verstappen nel 2026 è equipaggiata con un motore 6.3 litri V8 aspirato da 670 CV. Basata sul modello di serie, la versione GT3 è stata pesantemente modificata in modo che potesse esprimere tutte le sue potenzialità senza i limiti imposti dalle omologazioni stradali. Gli elementi per migliorarne l'aerodinamica sono vistosi ed evidenti e garantiscono una downforce ideale per affrontare le curve a tutta velocità. Nelle mani di Max potrà sicuramente dare il massimo.

max vertsappen
verstappen
pista
mercedes
mercedes-amg gt3

Ultimi video

01:28
Alpine A110 R Ultime, "quanto la sognavamo"

Alpine A110 R Ultime, "quanto la sognavamo"

25:39
Puntata del 13 dicembre #DriveUp

Puntata del 13 dicembre #DriveUp

02:39
Jeep Compass, test drive a Barcellona

Jeep Compass, test drive a Barcellona

02:03
Range Rover Bespoke

Range Rover Bespoke

02:27
Toyota BZ4X, la nostra prova a Malaga

Toyota BZ4X, la nostra prova a Malaga

03:35
Ford Ranger Plug-In Hybrid

Ford Ranger Plug-In Hybrid

03:08
I Signori dell'Auto: Louis Renault

I Signori dell'Auto: Louis Renault

03:59
Toyota GR Yaris Rally2

Toyota GR Yaris Rally2

02:14
Gare da Film: Lady Driver - Veloce come il Vento

Gare da Film: Lady Driver - Veloce come il Vento

03:39
Suzuki Vitara Hybrid

Suzuki Vitara Hybrid: la prova

00:13
Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

01:20
Maserati Meccanica Lirica

Maserati Meccanica Lirica

01:28
Renault Clio, ecco la nuova generazione

Renault Clio, ecco la nuova generazione

01:19
Nuova Toyota BZ4X

Nuova Toyota BZ4X

15:34
La puntata dell'11 dicembre #DriveUp

La puntata dell'11 dicembre #DriveUp

01:28
Alpine A110 R Ultime, "quanto la sognavamo"

Alpine A110 R Ultime, "quanto la sognavamo"

I più visti di Drive Up

Jannik Sinner e il giro veloce con Kimi Antonelli ad Abu Dhabi

La Smart Fortwo sta per tornare: ecco le prime foto

La BMW di Niki Lauda finisce all'asta

Colpo di scena BMW: Rossi fuori dalla lista WEC. Le ipotesi sul 2026

Le prime immagini della nuova Smart Fortwo

Una Porsche 911 GT3 davvero molto speciale

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:47
Inter, le anticipazione della terza maglia 26/27: scelta la fantasia "retrò"
16:43
Simone Moro: "Macché by-pass, tutte... cavolate. Mi hanno ripulito un'aorta, tra un paio di giorni torno a casa"
16:27
Atletico Madrid, idea Aké per gennaio
16:23
Petardi contro il Viola Park: aperta un'inchiesta. Vanoli parlerà alla vigilia della Conference
16:21
Le auto a trazione posteriore tornano di moda