Max Verstappen è tornato in pista al volante di una Mercedes GT3

Senza sosta

Questo perché anche nel 2026 la scuderia dell'olandese parteciperà a diverse competizioni del circuito GT, sostituendo l'Aston Martin proprio con una Mercedes GT3. Non è da escludere che Max partecipi in prima persona alla 24 ore del Nurburgring: ciò le garantirebbe un eco mediatica planetaria. Ad affiancarlo nei testi in Portogallo in questi giorni, il pilota Jules Gounon.

La AMG GT3

La Mercedes su cui correrà Verstappen nel 2026 è equipaggiata con un motore 6.3 litri V8 aspirato da 670 CV. Basata sul modello di serie, la versione GT3 è stata pesantemente modificata in modo che potesse esprimere tutte le sue potenzialità senza i limiti imposti dalle omologazioni stradali. Gli elementi per migliorarne l'aerodinamica sono vistosi ed evidenti e garantiscono una downforce ideale per affrontare le curve a tutta velocità. Nelle mani di Max potrà sicuramente dare il massimo.