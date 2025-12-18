Il regalo di Natale da 340 mila dollari di Luka Doncic ai Lakers

Luka Doncic ha regalato 340 mila dollari di ebike ai Lakers
Dopo un allenamento pre-natalizio, la stella dei Lakers ha sorpreso compagni di squadra e staff regalando oltre cento biciclette elettriche premiumdi Redazione Drive Up
Non solo punti, assist e leadership tecnica. Luka Dončić sta costruendo la sua centralità nei Lakers anche attraverso gesti che parlano allo spogliatoio. Alla vigilia delle festività natalizie, il fuoriclasse sloveno ha regalato e-bike di alta gamma a giocatori, allenatori e membri del basketball operations staff, per un totale di circa 103 biciclette.
Comoda
Secondo quanto raccontato dall’allenatore JJ Redick, si tratta di modelli elettrici firmati Pedal Electric, marchio californiano specializzato in mobilità premium. Ai giocatori è andata la All-Wheel Drive S, versione top di gamma con doppio motore, trazione integrale e autonomia fino a 130 chilometri, mentre allo staff è stata riservata la più leggera H/T, pensata per un utilizzo quotidiano e urbano.
Un regalo costoso
Il valore complessivo dell’operazione supera i 340 mila dollari, una cifra che rende l’idea della portata del regalo ma che, soprattutto, sottolinea il messaggio: Dončić non si limita a essere la stella della squadra, ma vuole essere il punto di riferimento umano del gruppo. In una lega dove la leadership spesso si misura solo a colpi di statistiche, il gesto del numero 77 racconta un altro modo di stare al centro del progetto. Anche a colpi di e-bike.