Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Curiosità

Il regalo di Natale da 340 mila dollari di Luka Doncic ai Lakers

Dopo un allenamento pre-natalizio, la stella dei Lakers ha sorpreso compagni di squadra e staff regalando oltre cento biciclette elettriche premium

di Redazione Drive Up
18 Dic 2025 - 13:47
© Foto da web

© Foto da web

Non solo punti, assist e leadership tecnica. Luka Dončić sta costruendo la sua centralità nei Lakers anche attraverso gesti che parlano allo spogliatoio. Alla vigilia delle festività natalizie, il fuoriclasse sloveno ha regalato e-bike di alta gamma a giocatori, allenatori e membri del basketball operations staff, per un totale di circa 103 biciclette.

Luka Doncic ha regalato 340 mila dollari di ebike ai Lakers

1 di 7
© Foto da web
© Foto da web
© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

Comoda
Secondo quanto raccontato dall’allenatore JJ Redick, si tratta di modelli elettrici firmati Pedal Electric, marchio californiano specializzato in mobilità premium. Ai giocatori è andata la All-Wheel Drive S, versione top di gamma con doppio motore, trazione integrale e autonomia fino a 130 chilometri, mentre allo staff è stata riservata la più leggera H/T, pensata per un utilizzo quotidiano e urbano.
Un regalo costoso
Il valore complessivo dell’operazione supera i 340 mila dollari, una cifra che rende l’idea della portata del regalo ma che, soprattutto, sottolinea il messaggio: Dončić non si limita a essere la stella della squadra, ma vuole essere il punto di riferimento umano del gruppo. In una lega dove la leadership spesso si misura solo a colpi di statistiche, il gesto del numero 77 racconta un altro modo di stare al centro del progetto. Anche a colpi di e-bike.

luka doncic
ebike
lakers
los angeles lakers
regalo di natale
doncic

Ultimi video

02:14
Gare da Film: Lady Driver - Veloce come il Vento

Gare da Film: Lady Driver - Veloce come il Vento

01:17
Geely Auto Talks

Geely Auto Talks

01:21
Nuova Citroën ELO

Nuova Citroën ELO

01:20
Hyundai Crater

Hyundai Crater

01:54

Roberto Pietrantonio: "elettrico e altre tecnologie possono convivere"

02:34
WEC, la Ferrari vincente

WEC, la Ferrari vincente

01:34
R4 SRV EDITORIALE DRIVE UP 18 DICEMBRE PER SITO SRV

L'Europa cambia rotta: i motori termici sopravvivono al 2035

01:24
Nuova Opel Astra

Nuova Opel Astra

25:39
Puntata del 13 dicembre #DriveUp

Puntata del 13 dicembre #DriveUp

02:39
Jeep Compass, test drive a Barcellona

Jeep Compass, test drive a Barcellona

02:03
Range Rover Bespoke

Range Rover Bespoke

02:27
Toyota BZ4X, la nostra prova a Malaga

Toyota BZ4X, la nostra prova a Malaga

03:35
Ford Ranger Plug-In Hybrid

Ford Ranger Plug-In Hybrid

03:08
I Signori dell'Auto: Louis Renault

I Signori dell'Auto: Louis Renault

03:59
Toyota GR Yaris Rally2

Toyota GR Yaris Rally2

02:14
Gare da Film: Lady Driver - Veloce come il Vento

Gare da Film: Lady Driver - Veloce come il Vento

I più visti di Drive Up

Il pick-up Mercedes pronto per la fine del mondo

La Smart Fortwo sta per tornare: ecco le prime foto

La BMW di Niki Lauda finisce all'asta

Max Verstappen è tornato in pista al volante di una Mercedes GT3

Le prime immagini della nuova Smart Fortwo

Vi ricordate della supercar Volkswagen W12 che ispirò Bugatti?

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:41
Contro il Bologna Chivu lancia Martinez. Calhanoglu recupera, ma si ferma Carlos Augusto
15:33
Guardiola vince in campo ma perde... in cucina: chiude il ristorante Tast. "Costi insostenibili"
Doncic, ebike per Natale
15:28
Doncic, ebike per Natale
15:27
"Finalissima", ecco la data: Spagna-Argentina il 27 marzo in Qatar
15:23
Sci, CdM: Goggia la più veloce nelle prove di discesa Val d'Isere