Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Amarcord

Vi ricordate della supercar Volkswagen W12 che ispirò Bugatti?

La rinascita di Bugatti lo si deve a questo prototipo sviluppato a inizio anni 2000 a tra Wolfsburg e Nardò. In Puglia

16 Dic 2025 - 09:42
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Alla fine degli anni '90, la Volkswagen era sinonimo di affidabilità e concretezza grazie a modelli come Golf e Polo, ma al timone c’era Ferdinand Piëch, un ingegnere con un piano ambizioso volto a elevare il gruppo nell'olimpo delle supercar. Per realizzare questa visione non bastava l'acquisizione di marchi prestigiosi come Bentley, Lamborghini e Bugatti, ma serviva una dimostrazione di forza tecnica interna, un motore che nessuno avesse mai osato costruire prima.

La supercar Volkswagen con motore W12 che ispirò Bugatti

1 di 12
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Il W12
Piëch desiderava un 12 cilindri, ma le configurazioni a V tradizionali risultavano troppo lunghe per le piattaforme a trazione integrale che aveva in mente. La soluzione fu un autentico colpo di genio ingegneristico: unire due motori VR6, i celebri 6 cilindri a V stretta della casa tedesca, su un unico albero a gomiti. Il risultato fu il motore a W, un'unità estremamente compatta, grande quanto un V8 ma dotata della potenza e della fluidità di un 12 cilindri.
Italia e Germania
Sebbene il concetto fosse apparso inizialmente nel 1997 con la W12 Syncro disegnata da Giorgetto Giugiaro, fu nel 2001 che l'auto entrò nella leggenda. Volkswagen portò l'evoluzione finale del prototipo, battezzata W12 Nardò, sull'anello di Nardò in Puglia per dimostrare la qualità di questa complessa meccanica. Le prestazioni furono spaventose per l'epoca. Spinta da un motore 6.0 litri da 600 cavalli, nel 2002 l'auto riuscì a percorrere oltre 7.700 chilometri in 24 ore consecutive, mantenendo una velocità media, soste incluse, di 322,89 km/h. La vettura girò ininterrottamente per un giorno intero senza il minimo cedimento, frantumando ogni record mondiale di velocità sulla distanza.
Oltre ogni limite
La W12 non entrò mai in produzione di serie, rimanendo una show car e un laboratorio su ruote, ma il suo scopo era stato pienamente raggiunto dimostrando che l'architettura a "W" poteva reggere stress termici e meccanici estremi. Proprio da qui nasce la Bugatti moderna. Quando Piëch decise di rilanciare il marchio francese, voleva una vettura da 1000 cavalli, un traguardo irraggiungibile per un V12 classico o troppo ingombrante per un V12 turbo. Sfruttando l'esperienza e i dati telemetrici raccolti con la VW W12 a Nardò, gli ingegneri compirono il passo successivo unendo due motori VR8 per creare il mostruoso W16.
Grazie a lei ora c'è Bugatti
Senza la VW W12 Nardò a fare da cavia sacrificale per testare il raffreddamento e la gestione di un monoblocco così complesso, il motore della Bugatti Veyron non sarebbe mai stato possibile. Oggi quella vettura riposa nei musei, ma la sua eredità ha vissuto nelle Bentley Continental GT, che hanno usato il W12 per due decenni, e soprattutto nelle hypercar Bugatti come Veyron, Chiron e Tourbillon, la cui esistenza dipende direttamente da quella scommessa tecnica vinta su una pista pugliese.

volkswagen
supercar
bugatti
w12
vi ricordate della supercar volkswagen

Ultimi video

01:28
Alpine A110 R Ultime, "quanto la sognavamo"

Alpine A110 R Ultime, "quanto la sognavamo"

25:39
Puntata del 13 dicembre #DriveUp

Puntata del 13 dicembre #DriveUp

02:39
Jeep Compass, test drive a Barcellona

Jeep Compass, test drive a Barcellona

02:14
Gare da Film: Lady Driver - Veloce come il Vento

Gare da Film: Lady Driver - Veloce come il Vento

02:03
Range Rover Bespoke

Range Rover Bespoke

02:27
Toyota BZ4X, la nostra prova a Malaga

Toyota BZ4X, la nostra prova a Malaga

03:35
Ford Ranger Plug-In Hybrid

Ford Ranger Plug-In Hybrid

03:08
I Signori dell'Auto: Louis Renault

I Signori dell'Auto: Louis Renault

03:59
Toyota GR Yaris Rally2

Toyota GR Yaris Rally2

03:39
Suzuki Vitara Hybrid

Suzuki Vitara Hybrid: la prova

00:13
Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

01:20
Maserati Meccanica Lirica

Maserati Meccanica Lirica

01:28
Renault Clio, ecco la nuova generazione

Renault Clio, ecco la nuova generazione

01:19
Nuova Toyota BZ4X

Nuova Toyota BZ4X

15:34
La puntata dell'11 dicembre #DriveUp

La puntata dell'11 dicembre #DriveUp

01:28
Alpine A110 R Ultime, "quanto la sognavamo"

Alpine A110 R Ultime, "quanto la sognavamo"

I più visti di Drive Up

Jannik Sinner e il giro veloce con Kimi Antonelli ad Abu Dhabi

Colpo di scena BMW: Rossi fuori dalla lista WEC. Le ipotesi sul 2026

La BMW di Niki Lauda finisce all'asta

La Smart Fortwo sta per tornare: ecco le prime foto

Una Porsche 911 GT3 davvero molto speciale

Le prime immagini della nuova Smart Fortwo

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:20
"Volete che un giocatore muoia in campo?": l'ATP introduce la norma anticalore
DICH LOTITO FESTA DI NATALE DICH
10:16
Arbitri? Lotito punta il dito contro i tifosi: "Il cane morde sempre lo straccione"
10:11
Motty Xmas Trail: a pochi passi dal Natale... sognando la primavera
10:02
Manchester United, il fratello di Mainoo: "Liberatelo". Napoli alla finestra
10:02
Nba: Jokic trascina Denver contro Houston, Detroit espugna Boston