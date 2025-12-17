Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Infrastrutture

I 60 anni del Traforo del Monte Bianco: quanto è lungo, quanto costa il pedaggio

Un'opera ingegneristica monumentale che ha collegato Francia e Italia. Fu costruito in tempi record e ancora oggi rappresenta una via di transito fondamentale

di Redazione Drive Up
17 Dic 2025 - 11:14
© ansa

© ansa

Resta una delle opere infrastrutturali più importanti nella Storia d'Europa. Il Traforo del Monte Bianco ha realizzato il sogno di collegare Italia e Francia via terra. Un collegamento che attraversa la montagna più alta d'Europa (4.806 metri) e che ha rappresentato la riapertura - in tutti i sensi - dei rapporti tra i due Paesi dopo i tempestosi anni della Seconda Guerra Mondiale.

I 60 anni del traforo del Monte Bianco

1 di 15
© ansa
© ansa
© ansa

© ansa

© ansa

Un'opera rivoluzionaria
Il Traforo fu inaugurato il 19 luglio 1965 alla presenza di Charles De Gauelle per la Francia e di Giuseppe Saragat per l'Italia. I lavori iniziarono nel 1959 e, siccome le Frese Meccaniche a Piena Sezione (TBM o "Talpe") erano agli albori, per scavare il milione di metri cubi di materiale roccioso fu realizzata un'imponente impalcatura su rotaia con 16 trivelle su 4 piani. Per lo scopo fu necessario utilizzare 1.200 tonnellate di esplosivo e 200 mila metri cubi di cemento per il rivestimento.
Due Paesi uniti
Alla monumentale opera lavorarono 2 mila operai - tra italiani e francesi - che si strinsero la mano a luglio del 1962, quando l'ultima parete di roccia cadde. Le attività di scavo andarono incontro a numerosi imprevisti, tra cui la presenza di sorgenti che continuavano a creare infiltrazioni d'acqua insistenti, e spesso gli operai si ritrovarono con la galleria allagata. La rete di areazione - lunga oltre 6 chilometri - è considerata ancora oggi un prodigio di tecnica ingegneristica.
Sicurissimo
Il tunnel è lungo 11,6 km (7.640 metri in Francia, 3.960 metri in Italia) ed è composto da una sola "canna" a doppio senso di circolazione con una sola corsia per marcia. Il raddoppio della galleria è già previsto e progettato da tempo, i lavori non partono perché le Comunità Locali sono preoccupati dell'intensificazione della circolazione di mezzi pesanti. Di recente, il tunnel è rimasto chiuso per 102 giorni per lavori di aggiornamento. Dopo l'incidente del 1999, la sicurezza è stata notevolmente aumentata e il limite massimo di velocità è di 70 km/h. Il pedaggio - in auto - costa 54,80 euro solo andata e 68,40 euro andata e ritorno.

Ti potrebbe interessare

traforo
traforo del monte bianco
pedaggio traforo del monte bianco
quanto costa il traforo del monte bianco
60 anni traforo del monte bianco
quanto e lungo il traforo del monte bianco
monte bianco

Ultimi video

01:28
Alpine A110 R Ultime, "quanto la sognavamo"

Alpine A110 R Ultime, "quanto la sognavamo"

25:39
Puntata del 13 dicembre #DriveUp

Puntata del 13 dicembre #DriveUp

02:39
Jeep Compass, test drive a Barcellona

Jeep Compass, test drive a Barcellona

02:03
Range Rover Bespoke

Range Rover Bespoke

02:27
Toyota BZ4X, la nostra prova a Malaga

Toyota BZ4X, la nostra prova a Malaga

03:35
Ford Ranger Plug-In Hybrid

Ford Ranger Plug-In Hybrid

03:08
I Signori dell'Auto: Louis Renault

I Signori dell'Auto: Louis Renault

03:59
Toyota GR Yaris Rally2

Toyota GR Yaris Rally2

02:14
Gare da Film: Lady Driver - Veloce come il Vento

Gare da Film: Lady Driver - Veloce come il Vento

03:39
Suzuki Vitara Hybrid

Suzuki Vitara Hybrid: la prova

00:13
Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

01:20
Maserati Meccanica Lirica

Maserati Meccanica Lirica

01:28
Renault Clio, ecco la nuova generazione

Renault Clio, ecco la nuova generazione

01:19
Nuova Toyota BZ4X

Nuova Toyota BZ4X

15:34
La puntata dell'11 dicembre #DriveUp

La puntata dell'11 dicembre #DriveUp

01:28
Alpine A110 R Ultime, "quanto la sognavamo"

Alpine A110 R Ultime, "quanto la sognavamo"

I più visti di Drive Up

La Smart Fortwo sta per tornare: ecco le prime foto

La BMW di Niki Lauda finisce all'asta

Max Verstappen è tornato in pista al volante di una Mercedes GT3

Le prime immagini della nuova Smart Fortwo

Jannik Sinner e il giro veloce con Kimi Antonelli ad Abu Dhabi

Colpo di scena BMW: Rossi fuori dalla lista WEC. Le ipotesi sul 2026

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:45
Maignan glissa sul rinnovo: "So che il mio futuro fa discutere, ma non mi deve disturbare"
11:44
Allegri verso il Napoli: "Sfida bella e difficile. Fofana ci sarà, su Leao decideremo dopo l'allenamento"
Allegri in esclusiva: "Napoli già battuto? Non vale. Su Leao titolare vi dico una cosa"
11:38
Allegri in esclusiva: "Napoli già battuto? Non vale. Su Leao titolare vi dico una cosa"
Maignan in esclusiva: "Con il Napoli diamo tutto ogni secondo. Futuro? Giorno per giorno"
11:37
Maignan in esclusiva: "Con il Napoli diamo tutto ogni secondo. Futuro? Giorno per giorno"
11:36
Allegri: "Gimenez sarà operato: valuteremo occasioni sul mercato"