Jeep chiude un 2025 più che positivo

Il 2025 si chiude con un bilancio più che positivo per Jeep, che supera il milione di veicoli venduti a livello globale e consolida il proprio ruolo di brand internazionale all’interno di Stellantis. Con una presenza industriale diffusa e una gamma pensata per mercati molto diversi tra loro, il marchio americano dimostra di saper crescere senza perdere identità.

Avanti con i SUV

In Europa, in uno scenario sempre più competitivo, Jeep mantiene una quota stabile e registra progressi significativi in diversi Paesi, ma è soprattutto l’Italia a confermarsi come mercato chiave. Con circa 60 mila immatricolazioni e una quota SUV che supera il 7%, il nostro Paese resta il primo bacino europeo del marchio.

Avenger si conferma un successo

Il merito è in larga parte di Avenger, che dal lancio ha superato le 230 mila unità vendute ed è diventato un caso di studio: SUV più venduto d’Italia, leader tra i B-SUV elettrici e modello capace di interpretare al meglio il concetto di “libertà di scelta”, grazie a una gamma che spazia dal full electric al benzina, passando per e-Hybrid e 4xe a trazione integrale.

La nuova Compass

Accanto ad Avenger, il 2025 segna anche l’arrivo della nuova Compass, sviluppata e prodotta in Italia. Costruita sulla piattaforma STLA Medium, amplia ulteriormente l’offerta nel segmento C-SUV con motorizzazioni ibride e 100% elettriche, senza rinunciare a quelle caratteristiche di robustezza e versatilità che definiscono il Dna Jeep.