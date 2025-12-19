Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Dati

Jeep chiude un 2025 più che positivo

Tra numeri solidi, modelli chiave e una strategia che tiene insieme tradizione off-road ed elettrificazione, Jeep chiude il 2025 come uno dei marchi più rilevanti del panorama europeo

di Redazione Drive Up
19 Dic 2025 - 10:39
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Il 2025 si chiude con un bilancio più che positivo per Jeep, che supera il milione di veicoli venduti a livello globale e consolida il proprio ruolo di brand internazionale all’interno di Stellantis. Con una presenza industriale diffusa e una gamma pensata per mercati molto diversi tra loro, il marchio americano dimostra di saper crescere senza perdere identità.
Avanti con i SUV
In Europa, in uno scenario sempre più competitivo, Jeep mantiene una quota stabile e registra progressi significativi in diversi Paesi, ma è soprattutto l’Italia a confermarsi come mercato chiave. Con circa 60 mila immatricolazioni e una quota SUV che supera il 7%, il nostro Paese resta il primo bacino europeo del marchio.
Avenger si conferma un successo
Il merito è in larga parte di Avenger, che dal lancio ha superato le 230 mila unità vendute ed è diventato un caso di studio: SUV più venduto d’Italia, leader tra i B-SUV elettrici e modello capace di interpretare al meglio il concetto di “libertà di scelta”, grazie a una gamma che spazia dal full electric al benzina, passando per e-Hybrid e 4xe a trazione integrale.
La nuova Compass
Accanto ad Avenger, il 2025 segna anche l’arrivo della nuova Compass, sviluppata e prodotta in Italia. Costruita sulla piattaforma STLA Medium, amplia ulteriormente l’offerta nel segmento C-SUV con motorizzazioni ibride e 100% elettriche, senza rinunciare a quelle caratteristiche di robustezza e versatilità che definiscono il Dna Jeep.

Ti potrebbe interessare

jeep
jeep avenger
jeep compass
jeep melfi
2025

Ultimi video

01:20
Hyundai Crater

Hyundai Crater

00:16
Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

01:33
BMW Art Car World Tour

BMW Art Car World Tour

01:40
Rolls-Royce Phantom Centenary

Rolls-Royce Phantom Centenary

01:44
Tornare a vincere

Tornare a vincere

15:50
La puntata del 18 dicembre #DriveUp

La puntata del 18 dicembre #DriveUp

02:35
Ferrari, il trionfo al Mondiale WEC è indimenticabile

Ferrari, il trionfo al Mondiale WEC è indimenticabile

02:00
Investire sul futuro: il progetto Ford Youth Academy

Investire sul futuro: il progetto Ford Youth Academy

01:59
Superare ogni aspettativa, Lexus LFA Concept

Superare ogni aspettativa, Lexus LFA Concept

02:19
Fiat Dino Spider, un sacco bella

Fiat Dino Spider, un sacco bella

02:10
Opel Astra pronta al debutto, sotto una nuova luce

Opel Astra pronta al debutto, sotto una nuova luce

02:28
Tanti nuovi cambiamenti, come si aggiorna Kia Stonic

Tanti nuovi cambiamenti, come si aggiorna Kia Stonic

01:34
L'editoriale: auto termiche oltre il 2035, L'UE cambia rotta?

L'editoriale: auto termiche oltre il 2035, L'UE cambia rotta?

01:17
Geely Auto Talks

Geely Auto Talks

01:21
Nuova Citroën ELO

Nuova Citroën ELO

01:20
Hyundai Crater

Hyundai Crater

I più visti di Drive Up

Il pick-up Mercedes pronto per la fine del mondo

Il regalo di Natale da 340 mila dollari di Luka Doncic ai Lakers

La Smart Fortwo sta per tornare: ecco le prime foto

Max Verstappen è tornato in pista al volante di una Mercedes GT3

Vi ricordate della supercar Volkswagen W12 che ispirò Bugatti?

I 60 anni del Traforo del Monte Bianco: quanto è lungo, quanto costa il pedaggio

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:28
Figc, Mario Beretta nominato presidente del settore tecnico
14:22
Questa Porsche Carrera GT è come nuova
14:22
Ferrari celebra il trionfo nel WEC: Maranello in festa per i campioni della 499P
CLIP RADICE FORMAZIONE INTER PRE BOLOGNA - SUPERCOPPA ITALIANA 19/12 SRV
14:21
Ecco la formazione dell'Inter per la semifinale con il Bologna
14:20
Una Porsche Carrera GT come nuova