Un successo che vien da lontano

La saga rallystica inizia ben prima dell'era moderna, con successi nelle classiche competizioni di lunga distanza come la Mille Miglia, la Targa Florio e la Carrera Panamericana. È a partire dagli anni '60 che il marchio inizia la sua ascesa al dominio mondiale, grazie a vetture che combinavano eleganza ingegneristica e prestazioni.

Auto iconiche

Un'icona fondamentale è la Fulvia Coupé HF - sigla che sta "Lancia Hi-Fi", club fondato nel 1960 da appassionati Lancia, in seguito diventato il marchio distintivo della "Squadra Corse HF Lancia". Il logo tradizionale associato è l'elefantino rosso, simbolo di potenza e determinazione - celebrata per il suo layout a trazione anteriore e il piacere di guida puro, che ha gettato le basi per l'impegno sportivo. Successivamente, all'inizio degli anni '70, arriva la rivoluzionaria Stratos. Disegnata per la sola competizione, con le sue forme radicali e il motore centrale, la Stratos è stata una pioniera e un'implacabile macchina da vittoria.

Il mito delle Gruppo B

Gli anni '80 segnano un'ulteriore evoluzione con la Rally 037, un capolavoro di purezza ingegneristica e l'ultima vettura a due ruote motrici a vincere il Campionato del Mondo Rally. La sua forma aggressiva e le sue prestazioni leggendarie l'hanno resa immediatamente un classico.

La Delta: un capitolo a sé

Il culmine di questo dominio arriva con la famiglia Delta. Prima con la Delta S4 e poi, in modo più iconico, con la Delta Integrale. La Delta Integrale, con il suo sistema di trazione integrale e le sue molteplici evoluzioni, ha dominato in modo ineguagliabile la scena mondiale, diventando l'immagine stessa del successo nei rally e l'auto che ha cementato per Lancia il record di 11 Campionati del Mondo Costruttori Rally FIA.

Si torna a competere

Oggi, il marchio è in piena rinascita, con l'obiettivo di riportare in vita questo spirito competitivo. L'impegno è già evidente nel successo del Trofeo Lancia 2025 con la Ypsilon Rally4 HF, fino all'annuncio del ritorno ai vertici con la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale nel WRC2 del 2026. Lancia continua a dimostrare che competere con passione, innovare con metodo e ispirare nuove generazioni sono i pilastri del suo DNA.