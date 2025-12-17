Il pick-up Mercedes pronto per la fine del mondo

Il pickup estremo di Mercedes
La divisione Special Trucks di Mercedes ha realizzato un Unimog di lusso con motore sei cilindri in linea da 300 CVdi Redazione Drive Up
L'Unimog è uno dei veicoli commerciali Mercedes più longevi e apprezzati della sua divisione Trucks. Per festeggiare gli 80 anni di attività, è stata realizzata una versione - per ora prototipo - allestita in modo non convenzionale che gli consente di trasformarsi in un comodo e, decisamente, versatile pick-up. Di fatto, si tratta di un Unimog di lusso.
Esclusiva
Realizzato in collaborazione con Hellgeth Engineering, la cabina offre spazio fino a quattro persone. L'abitacolo è rivestito con pelle di alta qualità, impunture colorate, LED e tappetini in pelle. Sebbene si tratti di un mezzo da lavoro a tutti gli effetti, una volta saliti a bordo sembrerà di star seduti - eccetto che per l'altezza da terra - su un qualsiasi altro SUV premium della gamma della Stella di Stoccarda.
Sempre inarrestabile
Non lasciatevi ingannare dagli interni. L'Unimog resta comunque tale: assali a portale, telaio resistente alla torsionetrazione integrale inseribile e bloccaggio dei differenziali. Insomma, si può andare letteralmente ovunque. Sotto il cofano c'è un motore a sei cilindri in linea da 300 CV di potenza massima. Più che sufficiente per accompagnarvi in giro, anche se si tratta di scalare una montagna.