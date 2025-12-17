Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Modelli speciali

Il pick-up Mercedes pronto per la fine del mondo

La divisione Special Trucks di Mercedes ha realizzato un Unimog di lusso con motore sei cilindri in linea da 300 CV

di Redazione Drive Up
17 Dic 2025 - 16:40
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

L'Unimog è uno dei veicoli commerciali Mercedes più longevi e apprezzati della sua divisione Trucks. Per festeggiare gli 80 anni di attività, è stata realizzata una versione - per ora prototipo - allestita in modo non convenzionale che gli consente di trasformarsi in un comodo e, decisamente, versatile pick-up. Di fatto, si tratta di un Unimog di lusso.

Il pickup estremo di Mercedes

1 di 6
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Esclusiva
Realizzato in collaborazione con Hellgeth Engineering, la cabina offre spazio fino a quattro persone. L'abitacolo è rivestito con pelle di alta qualità, impunture colorate, LED e tappetini in pelle. Sebbene si tratti di un mezzo da lavoro a tutti gli effetti, una volta saliti a bordo sembrerà di star seduti - eccetto che per l'altezza da terra - su un qualsiasi altro SUV premium della gamma della Stella di Stoccarda.
Sempre inarrestabile
Non lasciatevi ingannare dagli interni. L'Unimog resta comunque tale: assali a portale, telaio resistente alla torsionetrazione integrale inseribile e bloccaggio dei differenziali. Insomma, si può andare letteralmente ovunque. Sotto il cofano c'è un motore a sei cilindri in linea da 300 CV di potenza massima. Più che sufficiente per accompagnarvi in giro, anche se si tratta di scalare una montagna.

mercedes
pick up
pick-up
unimog
mercedes unimog

Ultimi video

01:28
Renault Clio, ecco la nuova generazione

Renault Clio, ecco la nuova generazione

02:34
WEC, la Ferrari vincente

WEC, la Ferrari vincente

01:34
R4 SRV EDITORIALE DRIVE UP 18 DICEMBRE PER SITO SRV

L'Europa cambia rotta: i motori termici sopravvivono al 2035

01:24
Nuova Opel Astra

Nuova Opel Astra

25:39
Puntata del 13 dicembre #DriveUp

Puntata del 13 dicembre #DriveUp

02:39
Jeep Compass, test drive a Barcellona

Jeep Compass, test drive a Barcellona

02:03
Range Rover Bespoke

Range Rover Bespoke

02:27
Toyota BZ4X, la nostra prova a Malaga

Toyota BZ4X, la nostra prova a Malaga

03:35
Ford Ranger Plug-In Hybrid

Ford Ranger Plug-In Hybrid

03:08
I Signori dell'Auto: Louis Renault

I Signori dell'Auto: Louis Renault

03:59
Toyota GR Yaris Rally2

Toyota GR Yaris Rally2

02:14
Gare da Film: Lady Driver - Veloce come il Vento

Gare da Film: Lady Driver - Veloce come il Vento

03:39
Suzuki Vitara Hybrid

Suzuki Vitara Hybrid: la prova

00:13
Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

01:20
Maserati Meccanica Lirica

Maserati Meccanica Lirica

01:28
Renault Clio, ecco la nuova generazione

Renault Clio, ecco la nuova generazione

I più visti di Drive Up

La Smart Fortwo sta per tornare: ecco le prime foto

La BMW di Niki Lauda finisce all'asta

Max Verstappen è tornato in pista al volante di una Mercedes GT3

Le prime immagini della nuova Smart Fortwo

Vi ricordate della supercar Volkswagen W12 che ispirò Bugatti?

Colpo di scena BMW: Rossi fuori dalla lista WEC. Le ipotesi sul 2026

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:18
Cagliari, preoccupano le condizioni di Borrelli verso il Pisa
18:10
Atletica, Battocletti in gara al cross del Campaccio
Coro…da Taylor Swift
17:55
Coro…da Taylor Swift
Il giardino dei sogni
17:54
Il giardino dei sogni
Il tuffo peggiore di sempre
17:53
Il tuffo peggiore di sempre