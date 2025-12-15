La Smart Fortwo sta per tornare: ecco le prime foto

Le prime immagini della nuova Smart Fortwo
© Ufficio Stampa
La citycar di nuova generazione ha iniziato i collaudi. Sarà soltanto elettricadi Redazione Drive Up
L'annuncio del suo ritiro suscitò molta malinconia. Nata da un'intuizione geniale, la Smart (Swatch-Mercedes-ART) anticipò di decenni il concetto di mobilità sostenibile per la città: dimensioni ultracompatte, consumi ridotti. Oggi che tiene banco il tema di una "keicar europea", il ritorno della Smart Fortwo elettrica assume i contorni di un'operazione pianificata al tempo giusto ed eseguita al momento giusto.
Entro fine 2026
La casa tedesca - ma la proprietà è condivisa tra Mercedes e Geely - ha iniziato i collaudi della nuova generazione. Sarà disegnata in Germania ma costruita in Cina e, secondo le dichiarazioni ufficiali, risponderà alle richieste di mobilità dei clienti in tutte le aree urbane d'Europa. Suo mercato di riferimento. La vettura definitiva sarà presentata entro fine 2026 con le consegne previste nei primi mesi del 2027.
Soltanto elettrica
I piani di una gamma Smart completamente elettrica non sono stati - al momento - rivalutati. Anche la Fortwo (ora ribattezzata #2) sarà alimentata da una batteria. Tecnicamente la base sarà la piattaforma Eca che dovrebbe garantirle un'autonomia all'altezza e tempi di ricarica ridotti. La dotazione di assistenti alla guida sarà di ultima generazione e la renderà una delle citycar più sicure del mercato.