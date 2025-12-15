Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Novità

La Smart Fortwo sta per tornare: ecco le prime foto

La citycar di nuova generazione ha iniziato i collaudi. Sarà soltanto elettrica

di Redazione Drive Up
15 Dic 2025 - 16:53
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

L'annuncio del suo ritiro suscitò molta malinconia. Nata da un'intuizione geniale, la Smart (Swatch-Mercedes-ART) anticipò di decenni il concetto di mobilità sostenibile per la città: dimensioni ultracompatte, consumi ridotti. Oggi che tiene banco il tema di una "keicar europea", il ritorno della Smart Fortwo elettrica assume i contorni di un'operazione pianificata al tempo giusto ed eseguita al momento giusto.

Le prime immagini della nuova Smart Fortwo

1 di 7
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Entro fine 2026
La casa tedesca - ma la proprietà è condivisa tra Mercedes e Geely - ha iniziato i collaudi della nuova generazione. Sarà disegnata in Germania ma costruita in Cina e, secondo le dichiarazioni ufficiali, risponderà alle richieste di mobilità dei clienti in tutte le aree urbane d'Europa. Suo mercato di riferimento. La vettura definitiva sarà presentata entro fine 2026 con le consegne previste nei primi mesi del 2027.
Soltanto elettrica
I piani di una gamma Smart completamente elettrica non sono stati - al momento - rivalutati. Anche la Fortwo (ora ribattezzata #2) sarà alimentata da una batteria. Tecnicamente la base sarà la piattaforma Eca che dovrebbe garantirle un'autonomia all'altezza e tempi di ricarica ridotti. La dotazione di assistenti alla guida sarà di ultima generazione e la renderà una delle citycar più sicure del mercato.

smart
auto elettrica
smart fortwo
mercedes
swatch

Ultimi video

01:28
Alpine A110 R Ultime, "quanto la sognavamo"

Alpine A110 R Ultime, "quanto la sognavamo"

25:39
Puntata del 13 dicembre #DriveUp

Puntata del 13 dicembre #DriveUp

02:39
Jeep Compass, test drive a Barcellona

Jeep Compass, test drive a Barcellona

02:14
Gare da Film: Lady Driver - Veloce come il Vento

Gare da Film: Lady Driver - Veloce come il Vento

02:03
Range Rover Bespoke

Range Rover Bespoke

02:27
Toyota BZ4X, la nostra prova a Malaga

Toyota BZ4X, la nostra prova a Malaga

03:35
Ford Ranger Plug-In Hybrid

Ford Ranger Plug-In Hybrid

03:08
I Signori dell'Auto: Louis Renault

I Signori dell'Auto: Louis Renault

03:59
Toyota GR Yaris Rally2

Toyota GR Yaris Rally2

03:39
Suzuki Vitara Hybrid

Suzuki Vitara Hybrid: la prova

00:13
Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

01:20
Maserati Meccanica Lirica

Maserati Meccanica Lirica

01:28
Renault Clio, ecco la nuova generazione

Renault Clio, ecco la nuova generazione

01:19
Nuova Toyota BZ4X

Nuova Toyota BZ4X

15:34
La puntata dell'11 dicembre #DriveUp

La puntata dell'11 dicembre #DriveUp

01:28
Alpine A110 R Ultime, "quanto la sognavamo"

Alpine A110 R Ultime, "quanto la sognavamo"

I più visti di Drive Up

Jannik Sinner e il giro veloce con Kimi Antonelli ad Abu Dhabi

Colpo di scena BMW: Rossi fuori dalla lista WEC. Le ipotesi sul 2026

Una Porsche 911 GT3 davvero molto speciale

La BMW di Niki Lauda finisce all'asta

Audi consegna a Marc e Alex Marquez due RS6 personalizzate

La Russa, altro traguardo importante: eletto nel Consiglio Mondiale Fia

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:30
Napoli corre davvero: il Racing Show supera quota 150 mila e guarda all’Europa
18:21
Milano-Cortina 2026: Eni accompagna la fiamma Olimpica a Priolo
18:17
Al-Qadsiah, esonerato Michel
18:09
Il titolo Juve vola in Borsa tra il no di Elkann e la valutazione di Tether
18:08
Credito sportivo e Aic rinnovano convenzione per impiantistica