Storie

Quando la guerra fece sparire una Bugatti da 100 milioni

La Tipo 57 SC Atlantic è stata prodotta in soli 4 esemplari. Uno andò perduto nel 1940

di Tommaso Marcoli
31 Mar 2026 - 12:21
© Foto da web

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Nel 1940 l'avanzata dei tedeschi in Francia è inarrestabile. In poche settimane la Wehrmacht conquista porzioni di territorio, città, villaggi. Fuggire è inutile, nascondersi è impossibile. Chi può cerca di mettere al sicuro denaro e oggetti di valore, chissà mai che un giorno, quando tutto sarà finito, possano tornare utili per ricostruirsi una vita. I Bugatti sono una famiglia di industriali di origine italiana, nota per la produzione di automobili di lusso e ad alte prestazioni. Vivono a Molsheim, in Alsazia, annessa al Reich. Le loro speranze sono riposte in un modello specifico: La Voiture Noire.

La Bugatti da 100 milioni di euro scomparsa nel nulla

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Svanita
Molseheim è invasa e irrimediabilmente compromessa. L'annessione è conclusa e tutto il territorio è sotto la legge marziale tedesca. La famiglia Bugatti ha poco tempo per mettere in salvo ciò che di più prezioso possiede: una Tipo 57 SC Atlantic. Disegnata e voluta dal figlio del fondatore Jean (scomparso tragicamente nel 1939), prodotta in soli 4 esemplari, è l'auto da sogno dell'epoca. Una gran turismo elegantissima e potente, perfetta per le vivaci e ricche capitali nord europee. Se non ci fosse la guerra. Tocca metterla in salvo. Viene caricata su un treno diretto a Bordeaux, non arriverà mai a destinazione. Sparirà nel nulla e il suo mistero mai risolto.
Vale una fortuna
Sono passati più di 80 anni, eppure della Voiture Noire non si hanno più notizie. Nessuno sa dove sia finita e se sia ancora integra. Potrebbe essere stata colpita da qualche bombardamento, oppure requisita dalle truppe di occupazione. Alcuni suggeriscono che sia stata nascosta in un fienile oppure addirittura smontata e murata all'interno di qualche abitazione. Suggestioni a parte, il destino della Tipo 57 resta uno dei più grandi misteri della storia automobilistica. Se fosse ritrovata - in buone condizioni - il suo valore si aggirerebbe attorno ai 100 milioni di euro. Un tesoro di cui non si conosce il destino, come nelle migliori leggende.

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