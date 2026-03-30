Record La Bugatti Voiture Noire torna in vendita

La più esclusiva delle Bugatti è di nuovo al centro delle cronache motoristiche, perché il suo acquirente l'ha rimessa in vendita. E sebbene le indiscrezioni suggerissero che fosse nel garage di Cristiano Ronaldo - grande appassionato e collezionista del marchio - l'auto si trova in realtà in Svizzera presso la famiglia Piëch. Fu dunque Ferdinand Piëch (proprietario del gruppo Volkswagen e artefice del rilancio di Bugatti) ad acquistare La Voiture Noire, che però non vide mai: presentata nel 2019, fu consegnata soltanto nel 2021, due anni dopo la morte dell'influente manager. Ad averla tra le mani fu dunque il figlio Anton, pronto ora a rivenderla a un prezzo record