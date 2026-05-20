TEMPO DI SCELTE

Sarri-Napoli, sono ore decisive: De Laurentiis ha fretta e attende una risposta. Si scalda Allegri ma dipende dal Milan

Maurizio tentato anche dall'Atalanta: è al bivio. Il patron ha già allacciato i contatti con il milanista in caso di no

20 Mag 2026 - 09:48
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Sono ore decisive per la panchina del Napoli. Dopo aver avuto certezza dell'addio di Conte al termine della stagione, De Laurentiis ha accelerato per scegliere il sostituto del leccese: il presidente ha intenzione di chiudere al più presto la faccenda. La primissima scelta del patron è rappresentata da Maurizio Sarri, al passo d'addio con la Lazio (ma c'è da sistemare il contratto che lo vede legato ai biancocelesti fino al 2028). C'è lui in pole, e in queste ore, conferma Il Mattino, il toscano darà una risposta definitiva. Sul piatto c'è un biennale da 2,5 milioni di euro, una proposta simile a quella dell'Atalanta.

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Sono proprio i bergamaschi, spinti dal ds in pectore Cristiano Giuntoli, i grandi concorrenti del Napoli per Sarri. Quest'ultimo è al bivio ed è chiamato a scegliere su due offerte tecniche, due progetti diversi. La scelta è di quelle pesanti ma il tempo è poco. Come detto sopra De Laurentiis ha fretta e si è già mosso per un piano B di tutto rispetto. Anzi a tutti gli effetti un piano A dato che si tratta di Massimiliano Allegri. È lui l'altro profilo apprezzatissimo degli azzurri tanto che nelle ultime ore, sottolinea sempre il quotidiano partenopeo, il presidente è andato prepotentemente alla carica sull'ex Juve che avrebbe aperto a un trasferimento in Campania. Gli ostacoli non mancano, a partire dall'ingaggio di Allegri col Milan, 5 milioni netti, e dal contratto che lo lega ai rossoneri. Contratto che si rinnoverebbe in automatico per un'altra stagione in caso di qualificazione alla prossima Champions League. La palla quindi è anche nelle mani del Milan che è alle prese con l'ennesima rivoluzione societaria.

Si tratta quindi di una pista complicata ma che può diventare viva, anzi vivissima con i giusti incastri. Non mancano di certo le alternative come evidenziato nella gallery che trovate sotto. Tutto può ancora succedere e a breve avremo le prime risposte.

Napoli, identikit e candidati per l'eredità di Conte: Sarri in pole

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