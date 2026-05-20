Sarri-Napoli, sono ore decisive: De Laurentiis ha fretta e attende una risposta. Si scalda Allegri ma dipende dal Milan

Sono proprio i bergamaschi, spinti dal ds in pectore Cristiano Giuntoli, i grandi concorrenti del Napoli per Sarri. Quest'ultimo è al bivio ed è chiamato a scegliere su due offerte tecniche, due progetti diversi. La scelta è di quelle pesanti ma il tempo è poco. Come detto sopra De Laurentiis ha fretta e si è già mosso per un piano B di tutto rispetto. Anzi a tutti gli effetti un piano A dato che si tratta di Massimiliano Allegri. È lui l'altro profilo apprezzatissimo degli azzurri tanto che nelle ultime ore, sottolinea sempre il quotidiano partenopeo, il presidente è andato prepotentemente alla carica sull'ex Juve che avrebbe aperto a un trasferimento in Campania. Gli ostacoli non mancano, a partire dall'ingaggio di Allegri col Milan, 5 milioni netti, e dal contratto che lo lega ai rossoneri. Contratto che si rinnoverebbe in automatico per un'altra stagione in caso di qualificazione alla prossima Champions League. La palla quindi è anche nelle mani del Milan che è alle prese con l'ennesima rivoluzione societaria.