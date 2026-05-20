Sarri-Napoli, sono ore decisive: De Laurentiis ha fretta e attende una risposta. Si scalda Allegri ma dipende dal Milan

Napoli, identikit e candidati per l'eredità di Conte: Sarri in pole
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Maurizio tentato anche dall'Atalanta: è al bivio. Il patron ha già allacciato i contatti con il milanista in caso di no
Sono ore decisive per la panchina del Napoli. Dopo aver avuto certezza dell'addio di Conte al termine della stagione, De Laurentiis ha accelerato per scegliere il sostituto del leccese: il presidente ha intenzione di chiudere al più presto la faccenda. La primissima scelta del patron è rappresentata da Maurizio Sarri, al passo d'addio con la Lazio (ma c'è da sistemare il contratto che lo vede legato ai biancocelesti fino al 2028). C'è lui in pole, e in queste ore, conferma Il Mattino, il toscano darà una risposta definitiva. Sul piatto c'è un biennale da 2,5 milioni di euro, una proposta simile a quella dell'Atalanta.
Sono proprio i bergamaschi, spinti dal ds in pectore Cristiano Giuntoli, i grandi concorrenti del Napoli per Sarri. Quest'ultimo è al bivio ed è chiamato a scegliere su due offerte tecniche, due progetti diversi. La scelta è di quelle pesanti ma il tempo è poco. Come detto sopra De Laurentiis ha fretta e si è già mosso per un piano B di tutto rispetto. Anzi a tutti gli effetti un piano A dato che si tratta di Massimiliano Allegri. È lui l'altro profilo apprezzatissimo degli azzurri tanto che nelle ultime ore, sottolinea sempre il quotidiano partenopeo, il presidente è andato prepotentemente alla carica sull'ex Juve che avrebbe aperto a un trasferimento in Campania. Gli ostacoli non mancano, a partire dall'ingaggio di Allegri col Milan, 5 milioni netti, e dal contratto che lo lega ai rossoneri. Contratto che si rinnoverebbe in automatico per un'altra stagione in caso di qualificazione alla prossima Champions League. La palla quindi è anche nelle mani del Milan che è alle prese con l'ennesima rivoluzione societaria.
Si tratta quindi di una pista complicata ma che può diventare viva, anzi vivissima con i giusti incastri. Non mancano di certo le alternative come evidenziato nella gallery che trovate sotto. Tutto può ancora succedere e a breve avremo le prime risposte.
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