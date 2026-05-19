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Questa Ferrari, sviluppata da Schumacher, è rimasta nascosta per 18 anni

La primissima F430 Scuderia in tonalità Blu Scozia è pronta a ridefinire i record del collezionismo

di Redazione Drive Up
19 Mag 2026 - 08:25
© Ufficio Stampa

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Una delle vetture più iconiche e desiderabili mai prodotte a Maranello è appena apparsa sul mercato dell'usato, promettendo di diventare una delle più costose della sua stirpe. Si tratta della primissima Ferrari 430 Scuderia mai costruita, identificata dal numero di telaio 155217. Questo specifico esemplare è una vettura "pre-serie" nata ancora prima dell'auto ufficiale svelata nel 2007.

La Ferrari rimasta nascosta per 18 anni

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Nascosta
La storia di questo gioiello, rimasto di fatto nascosto per diciotto anni, contribuisce a renderlo unico. Invece di essere impiegata per i tradizionali e stressanti test della stampa internazionale o per i servizi fotografici di rito, la vettura è stata trattenuta direttamente da Ferrari. La direzione di Maranello decise infatti di destinarla esclusivamente all'uso privato del top management dell'azienda, preservandone l'integrità e l'esclusività nel tempo prima che passasse nelle mani di un venditore privato a Monaco di Baviera.
Tutta blu
Anche la configurazione estetica si allontana dai canoni tradizionali. La prima 430 Scuderia della storia sfoggia una carrozzeria nella raffinata ed elegante tonalità Blu Scozia, impreziosita da strisce racing longitudinali in colore argento. Il look esterno è completato dalle pinze freno gialle che spiccano dietro i cerchi in lega e dagli immancabili scudetti in ceramica della Scuderia Ferrari posizionati sui passaruota anteriori. Sviluppata a suo tempo con il contributo fondamentale di Michael Schumacher, monta un motore V8 aspirato

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