Consegnata la prima Alfa Romeo 33 Stradale (vale 2 milioni)

Limitatissima

Bloomquist era in cima alla lista dei clienti Alfa, ed è stato Cristiano Fiorio (responsabile del progetto) a convincerlo a ordinarne una. Il texano è uno dei soli 33 possessori in tutto il mondo della supercar del Biscione. Sotto il cofano posteriore, pulsa un motore 3.0 litri V8 biturbo da 620 CV. Una scheda tecnica di prim'ordine che le permette di raggiungere una velocità massima di 333 km/h. Numeri record per un'Alfa Romeo, così come il prezzo: si parte da - almeno - 2 milioni di euro.

Su misura

Trattandosi di un modello ultra esclusivo, a ciascuno dei clienti è stato permesso di costruire la sua 33 Stradale completamente su misura. Grazie alla divisione "Bottegafuoriserie", Bloomquist ha potuto assecondare ogni suo desiderio. Cominciando dalla tinta per la carrozzeria: un Rosso Villa d’Este con banda bianca sul frontale ispirata alla Tipo 33 da competizione degli anni Sessanta. Ad Arese è stato consegnata una seconda 33 Stradale, la cui vernice cambia colore con la luce. Resterà esposta al Museo fino al 2 giugno.