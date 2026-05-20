MANOVRE BIANCOCELESTI

Lazio, si cerca il sostituto di Sarri: spunta il nome di Thiago Motta

L'addio tra il tecnico toscano e la società sembra già deciso e l'italo brasiliano si aggiunge alla lista della candidati. La Juve ci spera

20 Mag 2026 - 09:41
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La Lazio e Maurizio Sarri sono a un passo dal dirsi addio. Le parole del tecnico biancoceleste e quelle del presidente Lotito lasciano poco spazio a una riconciliazione, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto sportivo. Per questo è già iniziato il toto-panchina a Roma, almeno sulla sponda biancoceleste del Tevere. L'ultimo nome che si è aggiunto a una prima e lunga lista è quello di Thiago Motta. Con l'italo-brasiliano, fermo da poco più di un anno dopo l'esonero alla Juventus, ci sarebbe già stato un primo contatto esplorativo. Dalla sua cacciata da Torino, è sempre rimasto nell'ombra e ha rifiutato tutte le proposte che gli sono arrivate. Niente di particolarmente stimolante, come potrebbe essere invece aprire un percorso alla Lazio.

Un eventuale accordo farebbe felice anche la Juve e soprattutto le sue casse, visto che la Signora sta ancora pagando lo stipendio da 5,5 milioni di euro lordi a stagione e dovrà farlo sino all'estate del 2027. Un approdo di Thiago Motta con la Lazio la libererebbe da questo fardello.

Come detto, però, gli allenatori papabili per la panchina laziale sono diversi. Da Palladino e Pisacane fino a Runjaic, passando per due grandi ex come Sergio Conceiçao e Matias Almeyda. Due figure, il primo oggi tecnico dell'Al Ittihad, il secondo in cerca di squadra dopo l'esonero dal Siviglia, che potrebbero riportare i tifosi allo stadio e instaurare un clima di tregua con la società. Senza contare il ritorno della suggestione Klose, oggi al Norimberga (serie B tedesca), che sarebbe ancora più affascinante, seppure non meno rischioso.

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