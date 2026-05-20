Lazio, si cerca il sostituto di Sarri: spunta il nome di Thiago Motta

La Lazio e Maurizio Sarri sono a un passo dal dirsi addio. Le parole del tecnico biancoceleste e quelle del presidente Lotito lasciano poco spazio a una riconciliazione, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto sportivo. Per questo è già iniziato il toto-panchina a Roma, almeno sulla sponda biancoceleste del Tevere. L'ultimo nome che si è aggiunto a una prima e lunga lista è quello di Thiago Motta. Con l'italo-brasiliano, fermo da poco più di un anno dopo l'esonero alla Juventus, ci sarebbe già stato un primo contatto esplorativo. Dalla sua cacciata da Torino, è sempre rimasto nell'ombra e ha rifiutato tutte le proposte che gli sono arrivate. Niente di particolarmente stimolante, come potrebbe essere invece aprire un percorso alla Lazio.