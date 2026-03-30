La Bugatti più misteriosa di sempre è in vendita

Poche auto catturano l'attenzione come Bugatti. Il suo fascino e la sua notiziabilità sono strettamente connesse al prezzo. Due o tre milioni di euro per le versioni "base", decine e decine per le più esclusive e rare. La Voiture Noire è probabilmente la sintesi del marchio stesso: realizzata in un unico esemplare, è stata venduta per 16,7 milioni di euro e attorno a lei si erano create vere e proprie leggende su chi ne fosse il proprietario. Anche questo "mistero" è stato risolto.