Record

La Bugatti più misteriosa di sempre è in vendita

La Voiture Noire vale 25 milioni di euro

di Redazione Drive Up
30 Mar 2026 - 11:00
© Ufficio Stampa

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Poche auto catturano l'attenzione come Bugatti. Il suo fascino e la sua notiziabilità sono strettamente connesse al prezzo. Due o tre milioni di euro per le versioni "base", decine e decine per le più esclusive e rare. La Voiture Noire è probabilmente la sintesi del marchio stesso: realizzata in un unico esemplare, è stata venduta per 16,7 milioni di euro e attorno a lei si erano create vere e proprie leggende su chi ne fosse il proprietario. Anche questo "mistero" è stato risolto.

La Bugatti Voiture Noire torna in vendita

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Di generazione in generazione
La più esclusiva delle Bugatti è di nuovo al centro delle cronache motoristiche, perché il suo acquirente l'ha rimessa in vendita. E sebbene le indiscrezioni suggerissero che fosse nel garage di Cristiano Ronaldo - grande appassionato e collezionista del marchio - l'auto si trova in realtà in Svizzera presso la famiglia Piëch. Fu dunque Ferdinand Piëch (proprietario del gruppo Volkswagen e artefice del rilancio di Bugatti) ad acquistare La Voiture Noire, che però non vide mai: presentata nel 2019, fu consegnata soltanto nel 2021, due anni dopo la morte dell'influente manager. Ad averla tra le mani fu dunque il figlio Anton, pronto ora a rivenderla a un prezzo record.
Oltre ogni limite
Realizzata per i 110 anni del marchio, La Voiture Noire s'ispira alla Tipo 57 SC Atlantic del 1936. Sotto il cofano posteriore trova posto il potentissimo motore quadriturbo W16 da 8.0 litri con 1.500 CV di potenza massima. Secondo le indiscrezioni rilanciate da Handelsblatt, l'erede Piëch avrebbe messo in vendita la vettura di suo padre per 23 milioni di franchi (circa 25 milioni di euro). Gli interessati devono presentare una prova di disponibilità finanziaria, solo successivamente otterranno accesso a tutte le informazioni relative alla vettura. 

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