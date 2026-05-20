Playoff Nba: New York rimonta da -22 e vince Gara1, Cleveland Cavaliers battuti

20 Mag 2026 - 09:13

Sotto di 22 lunghezze a meno di 8 minuti dalla fine del quarto periodo, i New York Knicks hanno realizzato la più grande rimonta nella loro storia, forzando il supplementare e dominandolo in gara-1 contro i Cleveland Cavaliers fino al 115-104 finale. Un successo incredibile propiziato dalle magie di un Jalen Brunson da 38 punti, assolutamente cruciale nel parziale di 44-11 con cui i Knicks hanno chiuso la partita. Ai Cavs non bastano i 29 punti di Donovan Mitchell (ma solo 3 tra quarto periodo e supplementare) e i 15 di James Harden, ripetutamente puntato e battuto nel finale di gara dai Knicks. Per New York è l'ottava vittoria consecutiva in questi playoff, portandosi sull'1-0 nella serie nella maniera più rocambolesca possibile.

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