Tecnologia

Netflix e Youtube si potranno guardare in auto

Google prepara una delle novità più importanti per Android Auto, ma i contenuti saranno visibili solo a veicolo fermo, con stop automatico appena si riparte

18 Mag 2026 - 16:26
© Ufficio Stampa

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Android Auto si prepara a una delle evoluzioni più importanti degli ultimi anni. Google sta infatti lavorando all’integrazione delle app video direttamente nel sistema di infotainment delle auto, aprendo la porta a piattaforme come YouTube e, in futuro, probabilmente anche Netflix. Si tratta di una novità destinata a cambiare l’esperienza a bordo, soprattutto nei momenti di pausa.
Solo in sosta
La riproduzione dei contenuti video sarà infatti consentita esclusivamente a veicolo fermo: durante una sosta, una ricarica o mentre si aspetta in parcheggio. Non sarà quindi possibile guardare video durante la guida. Uno degli aspetti più interessanti riguarda la qualità della riproduzione. Secondo le informazioni emerse, YouTube su Android Auto potrà supportare video fino a 60 fotogrammi al secondo, ma soltanto sui sistemi compatibili. Non tutte le auto quindi offriranno la stessa esperienza.
La sicurezza resta la priorità
Google ha però imposto regole molto rigide per evitare distrazioni al volante. Non appena l’auto si mette in movimento, la riproduzione video viene interrotta automaticamente. È una logica già utilizzata da diversi sistemi infotainment, che bloccano ad esempio la digitazione manuale degli indirizzi durante la marcia. Inoltre, le app compatibili potranno passare automaticamente a una modalità solo audio. In questo caso il video sparisce e viene sostituito da un’immagine statica, mentre il contenuto continua a essere riprodotto.

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