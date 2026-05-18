Novità Itala 35: il ritorno di un mito italiano

Il primo modello di questa nuova era è la Itala 35, un SUV crossover compatto lungo 4,41 metri che debutterà negli showroom a settembre 2026. Dal punto di vista estetico, la vettura reinterpreta in chiave contemporanea un nome leggendario, quello della storica Itala 35/45 HP che vinse la Pechino-Parigi del 1907. Il design moderno si distingue per una grande calandra con dettagli cromati, fari Full LED e un tetto panoramico apribile incorniciato da montanti nero lucido che creano un elegante effetto bicolore. All'interno dell'abitacolo l'atmosfera è premium, grazie all'uso diffuso di pelle e Alcantara lavorate in Italia e a una configurazione tecnologica co un display da 10,25 pollici. Sotto il cofano pulsa un motore 1.5 turbo benzina da 170 CV e 270 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti e alla trazione anteriore. L'intera messa a punto dinamica, elettronica e delle sospensioni è stata curata in Italia da un team d'eccellenza guidato dall'ingegner Roberto Fedeli, ex Ferrari, Maserati e Alfa Romeo. La Itala 35 garantisce uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi e una velocità massima superiore ai 190 km/h, a fronte di un consumo medio dichiarato di 6,8 litri ogni 100 chilometri. La vettura sarà proposta sul mercato con una ricca formula full optional a un prezzo di partenza di 35.000 euro.