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Porsche e Toy Story: una collaborazione che emoziona

Il marchio sportivo ha realizzato tre versioni speciali di 911 ispirate a Woody, Buzz e Jessie

di Redazione Drive Up
23 Apr 2026 - 08:39
© Ufficio Stampa

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Il 19 giugno uscirà nei cinema Toy Story 5. Appuntamento da segnare sul calendario per tutti i Millennials, cresciuti con l'epopea dello sceriffo Woody e dello Space Ranger Buzz Lightyear. Tra di loro, ci sarà sicuramente qualche appassionato di automobili a cui converrà tenere un occhio aperto sull'evento programmato da Porsche.

Tre versioni
Il marchio sportivo di Stoccarda ha annunciato l'arrivo di tre versioni speciali di 911, ispirate ai tre protagonisti del film: Woody, Buzz e Jessie. Non ci sono altre informazioni in merito, e i modelli in questione sono - letteralmente - coperti da un telo. Tuttavia (da un'analisi assolutamente intuitiva e superficiale) possiamo immaginare che la presenza di un vistoso alettone possa anticipare una GT3 RS. L'altra sagoma sembra appartenere a una versione Targa, mentre l'ultima ricorda una coupé.
Nuova collaborazione
Non è la prima volta che Porsche collabora con Pixar. Era già successo con il film Cars: il personaggio Sally era chiaramente ispirato a una 911 Carrera (Serie 996). Per quest'occasione, la casa di Zuffenhausen realizzò un allestimento specifico che ricostruiva gli elementi stilistici presenti nel film. Verosimilmente, per Toy Story l'operazione sarà simile, con i tre modelli caratterizzati secondo l'immagine dei corrispettivi personaggi. Nessuna modifica o aggiunta tecnica è attesa. Non ci resta che aspettare il ritorno di Woody.

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