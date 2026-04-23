Porsche e Toy Story: una collaborazione che emoziona

Tre versioni

Il marchio sportivo di Stoccarda ha annunciato l'arrivo di tre versioni speciali di 911, ispirate ai tre protagonisti del film: Woody, Buzz e Jessie. Non ci sono altre informazioni in merito, e i modelli in questione sono - letteralmente - coperti da un telo. Tuttavia (da un'analisi assolutamente intuitiva e superficiale) possiamo immaginare che la presenza di un vistoso alettone possa anticipare una GT3 RS. L'altra sagoma sembra appartenere a una versione Targa, mentre l'ultima ricorda una coupé.

Nuova collaborazione

Non è la prima volta che Porsche collabora con Pixar. Era già successo con il film Cars: il personaggio Sally era chiaramente ispirato a una 911 Carrera (Serie 996). Per quest'occasione, la casa di Zuffenhausen realizzò un allestimento specifico che ricostruiva gli elementi stilistici presenti nel film. Verosimilmente, per Toy Story l'operazione sarà simile, con i tre modelli caratterizzati secondo l'immagine dei corrispettivi personaggi. Nessuna modifica o aggiunta tecnica è attesa. Non ci resta che aspettare il ritorno di Woody.