Hyundai Ioniq 3: la compatta più aerodinamica del mondo

La nuova Hyundai Ioniq 3 debutta a Milano
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Con lei debutta un nuovo linguaggio stilistico: Art of Steeldi Tommaso Marcoli
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Hyundai ha scelto la prestigiosa vetrina della Milano Design Week per presentare in anteprima mondiale la Ioniq 3, la sua prima hatchback compatta della famiglia elettrica sviluppata specificamente per il mercato europeo. Il modello inaugura il nuovo corso stilistico denominato "Art of Steel", un approccio che eleva l’acciaio a manifesto di autenticità e forza visiva.
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Compatta
Con una lunghezza di 4,15 metri, questa vettura si inserisce nel segmento delle compatte dinamiche, unendo una presenza scenica forte a una tecnologia pensata per semplificare la vita quotidiana. Il design della Ioniq 3 si fonda sulla silhouette "Aero Hatch", una reinterpretazione della classica due volumi. All'interno, l'abitacolo segue la filosofia "Furnished Space", dove ogni elemento è trattato come un pezzo d'arredo per creare un ambiente accogliente ispirato al design italiano degli anni '70.
Tecnologia
Dal punto di vista tecnico, la Ioniq 3 sfrutta la piattaforma E-GMP, offrendo due varianti di batteria per rispondere a diverse esigenze di mobilità. La versione "Long Range" assicura fino a 496 km di autonomia nel ciclo WLTP, mentre la ricarica rapida permette di passare dal 10 all'80% dell'energia in circa 29 minuti. Il debutto europeo del sistema di infotainment Pleos Connect, basato su Android Automotive OS, garantisce un'interfaccia uomo-macchina fluida e intuitiva. I prezzi non sono stati ancora comunicati.