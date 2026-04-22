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La Smart Fortwo è ufficialmente tornata

Soltanto elettrica, autonomia di circa 300 km e debutto previsto al Salone di Parigi 2026

di Simone Redaelli
22 Apr 2026 - 08:39
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A volte ritornano. Smart ha svelato in anteprima mondiale la Concept #2, il manifesto estetico che anticipa l'erede dell'iconica fortwo. Sviluppata interamente dal Mercedes-Benz Global Design Team secondo la filosofia "Love, Pure, Unexpected", questa showcar segna il ritorno del brand nel segmento delle due posti.

La nuova Smart Fortwo

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Icona
La silhouette della Concept #2 rimane fedele alla compattezza tipica del marchio, puntando su volumi generosi e una distintiva livrea bicolore bianco opaco e oro caldo. Grazie alla configurazione con le ruote spinte agli angoli della carrozzeria, il veicolo massimizza lo spazio a bordo nonostante le dimensioni ridotte. La vera vocazione urbana emerge però nei dati tecnici: la vettura promette infatti un raggio di sterzata di appena 6,95 metri, garantendo un’agilità straordinaria nei centri storici più congestionati.
Si ricarica velocemente
Sotto la carrozzeria pulita ed essenziale debutta la nuova Electric Compact Architecture (ECA), una piattaforma proprietaria progettata specificamente per le prestazioni elettriche di nuova generazione. Le stime per il modello di serie prevedono un’autonomia di circa 300 chilometri, ideale per l’utilizzo quotidiano, e una gestione dell’energia all'avanguardia: la ricarica rapida in corrente continua permetterà infatti di passare dal 10% all'80% in meno di 20 minuti

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