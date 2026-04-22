La Smart Fortwo è ufficialmente tornata

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La silhouette della Concept #2 rimane fedele alla compattezza tipica del marchio, puntando su volumi generosi e una distintiva livrea bicolore bianco opaco e oro caldo. Grazie alla configurazione con le ruote spinte agli angoli della carrozzeria, il veicolo massimizza lo spazio a bordo nonostante le dimensioni ridotte. La vera vocazione urbana emerge però nei dati tecnici: la vettura promette infatti un raggio di sterzata di appena 6,95 metri, garantendo un’agilità straordinaria nei centri storici più congestionati.

Si ricarica velocemente

Sotto la carrozzeria pulita ed essenziale debutta la nuova Electric Compact Architecture (ECA), una piattaforma proprietaria progettata specificamente per le prestazioni elettriche di nuova generazione. Le stime per il modello di serie prevedono un’autonomia di circa 300 chilometri, ideale per l’utilizzo quotidiano, e una gestione dell’energia all'avanguardia: la ricarica rapida in corrente continua permetterà infatti di passare dal 10% all'80% in meno di 20 minuti.