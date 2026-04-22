Da costa a costa: il record di velocità negli USA

Modificata

Dalla costa atlantica a quella pacifica in 22 ore e 38 minuti. Un nuovo primato ottenuto da due - folli - giovani a bordo di una Cadillac CT4-V Blackwing: versione ad alte prestazioni della berlina americana (per intenderci, rivaleggia con BMW M3) con 480 CV di potenza. Il motore V6 ha dovuto dare il meglio di sé per assecondare l'obiettivo di coprire i - circa - 3.800 km nel minor tempo possibile. Per assisterli al meglio, l'auto è stata modificata con un serbatoio da 204 litri di carburante. Non un grande momento storico per farlo.

Velocissimi

L'impresa - documentata sui social - è stata possibile mantenendo una velocità media di circa 165 km/h (con punte attorno ai 290 orari). Per ridurre al minimo il tempo perso, l'equipaggio ha effettuato soltanto una sosta di 21 minuti e 43 secondi per mantenere il ritmo il più serrato possibile. Una prova di resistenza fisica e mentale non indifferente. San Diego non è comunque la meta conclusiva del viaggio: bisogna poi tornare a casa. Magari più lentamente, con la consapevolezza di essere diventati i più veloci d'America.