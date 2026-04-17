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Eventi

WTA Stoccarda: alla vincitrice una Porsche 911 Carrera S cabriolet

Trattandosi della sua città e della "sua" arena, Porsche - oltre a sostenerne l'organizzazione - offre alla vincitrice una 911 Carrera S cabriolet. Leggendaria automobile sportiva, rappresenta l'essenza stessa del marchio ed è un sogno per molti appassionati. L'ultima generazione (serie 992.2) eroga 480 CV dal suo mitico motore boxer 6 cilindri, che le permettono di raggiungere i 100 km/h in 3,7 secondi. Il modello messo a disposizione per il torneo è di colore Cartagena Yellow Metallic mentre il suo valore è attorno ai 170 mila euro

17 Apr 2026 - 09:51
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