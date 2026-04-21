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A 15 anni restaura, da solo, una vecchia Porsche

Il giovane Nico vive in Florida e si sta prendendo cura della sportiva tedesca

di Redazione Drive Up
21 Apr 2026 - 16:18
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Ognuno di noi, da ragazzino, ha avuto la sua auto dei sogni. Alcuni l'hanno rincorsa per anni, altri hanno avuto la fortuna di guidarla mentre la maggior parte è rimasto con la speranza di poterla avere un giorno in garage. Sono ancora meno coloro che a, 15 anni, hanno già tra le mani una vettura sportiva. Seppur da sistemare: come nel caso dell'Americano Nico, che sta lavorando a un suo progetto di restauro per una Porsche 944.

Restaura una vecchia Porsche a 15 anni

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Un sogno da bambino
Non un sogno a occhi aperti, dunque, ma una possibilità concreta di sedersi a bordo una volta conseguita la patente. La vecchia Porsche (costruita tra il 1982 e il 1991) ha all'attivo oltre 400 mila chilometri: un record per qualsiasi veicolo, a maggior ragione se sportivo. Un simile utilizzo richiede - necessariamente - un approfondito intervento di restauro. "Ascoltare le storie e le esperienze di chi ha posseduto quest'auto, è importante per me", ha dichiarato il giovane Nico al magazine Type 7. Non avendo una formazione specifica in campo meccanico, non sono mancate le difficoltà, affrontate con "molte Red Bull e ore a leggere istruzioni sui forum".
Futuro nelle corse
Non ha mai perso la speranza, la buona volontà e la dedizione necessarie per portare a termine il compito di rimettere su strada la Porsche. "Ho perso il conto delle notti insonni pensando alle modifiche da fare, ma non ho mai pensato di non poter portare a termine il mio progetto. Mi sono fidato del mio istinto, chiesto aiuto e parlato con persone che hanno fatto questo durante la loro vita", ha dichiarato. La Porsche - comunque - è soltanto l'inizio: l'obiettivo di Nico è di diventare un meccanico professionista nei circuiti IMSA e WEC. Date le premesse, le porte per lui potrebbero presto spalancarsi.

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