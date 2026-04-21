A 15 anni restaura, da solo, una vecchia Porsche

Un sogno da bambino

Non un sogno a occhi aperti, dunque, ma una possibilità concreta di sedersi a bordo una volta conseguita la patente. La vecchia Porsche (costruita tra il 1982 e il 1991) ha all'attivo oltre 400 mila chilometri: un record per qualsiasi veicolo, a maggior ragione se sportivo. Un simile utilizzo richiede - necessariamente - un approfondito intervento di restauro. "Ascoltare le storie e le esperienze di chi ha posseduto quest'auto, è importante per me", ha dichiarato il giovane Nico al magazine Type 7. Non avendo una formazione specifica in campo meccanico, non sono mancate le difficoltà, affrontate con "molte Red Bull e ore a leggere istruzioni sui forum".

Futuro nelle corse

Non ha mai perso la speranza, la buona volontà e la dedizione necessarie per portare a termine il compito di rimettere su strada la Porsche. "Ho perso il conto delle notti insonni pensando alle modifiche da fare, ma non ho mai pensato di non poter portare a termine il mio progetto. Mi sono fidato del mio istinto, chiesto aiuto e parlato con persone che hanno fatto questo durante la loro vita", ha dichiarato. La Porsche - comunque - è soltanto l'inizio: l'obiettivo di Nico è di diventare un meccanico professionista nei circuiti IMSA e WEC. Date le premesse, le porte per lui potrebbero presto spalancarsi.