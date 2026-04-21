A 15 anni restaura, da solo, una vecchia Porsche
Il giovane Nico vive in Florida e si sta prendendo cura della sportiva tedescadi Redazione Drive Up
Ognuno di noi, da ragazzino, ha avuto la sua auto dei sogni. Alcuni l'hanno rincorsa per anni, altri hanno avuto la fortuna di guidarla mentre la maggior parte è rimasto con la speranza di poterla avere un giorno in garage. Sono ancora meno coloro che a, 15 anni, hanno già tra le mani una vettura sportiva. Seppur da sistemare: come nel caso dell'Americano Nico, che sta lavorando a un suo progetto di restauro per una Porsche 944.
Un sogno da bambino
Non un sogno a occhi aperti, dunque, ma una possibilità concreta di sedersi a bordo una volta conseguita la patente. La vecchia Porsche (costruita tra il 1982 e il 1991) ha all'attivo oltre 400 mila chilometri: un record per qualsiasi veicolo, a maggior ragione se sportivo. Un simile utilizzo richiede - necessariamente - un approfondito intervento di restauro. "Ascoltare le storie e le esperienze di chi ha posseduto quest'auto, è importante per me", ha dichiarato il giovane Nico al magazine Type 7. Non avendo una formazione specifica in campo meccanico, non sono mancate le difficoltà, affrontate con "molte Red Bull e ore a leggere istruzioni sui forum".
Futuro nelle corse
Non ha mai perso la speranza, la buona volontà e la dedizione necessarie per portare a termine il compito di rimettere su strada la Porsche. "Ho perso il conto delle notti insonni pensando alle modifiche da fare, ma non ho mai pensato di non poter portare a termine il mio progetto. Mi sono fidato del mio istinto, chiesto aiuto e parlato con persone che hanno fatto questo durante la loro vita", ha dichiarato. La Porsche - comunque - è soltanto l'inizio: l'obiettivo di Nico è di diventare un meccanico professionista nei circuiti IMSA e WEC. Date le premesse, le porte per lui potrebbero presto spalancarsi.