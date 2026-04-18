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Raffaella Carrà e la passione per il motore V12

La sua Mercedes CL 600 è tra i cimeli della nota conduttrice e cantante

di Redazione Drive Up
18 Apr 2026 - 12:05
© Getty Images

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Raffaella Carrà è stata l'icona della solarità e del talento globale, ma lontano dai riflettori la "Raffa nazionale" coltivava una passione per le auto che rifletteva la sua ricerca di eccellenza e potenza. La sua compagna di viaggio prediletta a inizio anni '00 è stata una maestosa Mercedes-Benz CL 600, un gioiello della tecnica tedesca che incarnava perfettamente il successo senza compromessi. 

La Mercedes CL 600 di Raffaella Carrà

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© Ufficio Stampa
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Un cuore V12 per la regina dello spettacolo
Sotto il lungo cofano della CL 600 batteva un imponente motore V12 da 6,0 litri. Era la massima espressione del lusso automobilistico dell'epoca, una scelta che dimostrava quanto la Carrà apprezzasse la meccanica raffinata e il comfort assoluto. Per Raffaella, abituata a gestire produzioni televisive colossali con precisione millimetrica, quella vettura rappresentava il "top di gamma" della vita privata, un luogo protetto dove il silenzio del dodici cilindri accompagnava i suoi momenti di pausa tra un successo e l'altro.

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