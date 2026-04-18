Raffaella Carrà e la passione per il motore V12

Raffaella Carrà è stata l'icona della solarità e del talento globale, ma lontano dai riflettori la "Raffa nazionale" coltivava una passione per le auto che rifletteva la sua ricerca di eccellenza e potenza. La sua compagna di viaggio prediletta a inizio anni '00 è stata una maestosa Mercedes-Benz CL 600, un gioiello della tecnica tedesca che incarnava perfettamente il successo senza compromessi.