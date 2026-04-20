Record

Toyota ha venduto più di tremila auto elettriche in un'ora

In Cina la bZ7, che costa quanto un'utilitaria, ha riscosso un importante successo

di Redazione Drive Up
20 Apr 2026 - 07:22
© Ufficio Stampa

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Quello della Toyota bZ7 somiglia a un assalto ai magazzini durante i saldi più aggressivi dell'anno. La nuova ammiraglia elettrica nata dalla joint venture GAC-Toyota ha disintegrato ogni previsione, incassando migliaia di prenotazioni nei primi sessanta minuti di disponibilità.
Collaborazione con Huawei e Xiaomi
Il segreto di questo terremoto è un listino prezzi che definire competitivo è un eufemismo: con una base di partenza di circa 20.000 euro, Toyota ha messo in strada una berlina che costa meno della metà di una Tesla Model S e si posiziona persino sotto la Model 3. Il sistema operativo è l’HarmonyOS di Huawei, visualizzato su un imponente schermo da 15,6 pollici, mentre l’integrazione con l'universo Xiaomi permette di controllare gli elettrodomestici di casa direttamente dal volante.
Autonomia da record
Nonostante le dimensioni imponenti (oltre 5 metri di lunghezza), la bZ7 non insegue record di velocità pura, preferendo concentrarsi sull'efficienza. Il motore da 278 CV offre prestazioni equilibrate, ma sono i dati sulla batteria a fare la differenza: i pacchi LFP da 71 o 88 kWh promettono percorrenze fino a 710 km. Un sistema di ricarica rapida ripristina 300 km di autonomia in appena 10 minuti di sosta.

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