Polestar presenta la sua Formula per il futuro

Cambia tutto

Formula 2030 è un cocktail di linee, tecnologia, motori, prestazioni. La ricetta per un futuro che continuerà a essere elettrico, di questo in Svezia sono particolarmente sicuri, ma che sarà costruito sulla velocità d’esecuzione più che sullo 0-100 puro, e sulla praticità d’uso rispetto a un design fine a se stesso. Il che non significa che le prossime Polestar saranno vetture noiose, tutt’altro, ma il cambiamento che a Goteborg vogliono imprimere sembra ambizioso, e spetta a questo prototipo anticiparlo.

Non è un SUV

Prima e più importante novità: non è un SUV. Basta guardarlo per rendersi conto che è una sintesi tra una station wagon e una coupé. Il profilo slanciato, la coda tronca, i cerchi di grandi dimensioni: l'aspetto anticipa un'idea di prestazioni e design applicata alla sostanza. L'abitacolo è uno studio di ergonomia che abbandona i comandi digitali in favore del ritorno dei tasti fisici. Le funzioni base si controllano e impostano con elementi visibili. Un prototipo che non arriverà su strada ma i cui elementi ritroveranno posto sulle Polestar del futuro.