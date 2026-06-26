Decisioni

L'America mette al bando Polestar

Il marchio svedese, ma di proprietà di Geely, non potrà più commercializzare nuovi modelli a partire dal 2027

26 Giu 2026 - 11:31
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© Polestar

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Il Governo USA ha deciso di sospendere le attività di Polestar sul suo territorio. A partire dal Model Year 2027, il marchio svedese - ma di proprietà della cinese Geely - non sarà più autorizzato a vendere nuove automobili. Questioni di sicurezza nazionale: il Connected Vehicle Rule (finalizzato dall'Amministrazione Biden) vieta vetture con software e hardware russi o cinesi al loro interno.
Prima i software
La volontà è quella di limitare possibili "passaggi di informazioni" di cittadini americani a Paesi considerati ostili. Dal 2027 entrerà in vigore il bando ai software; entro il 2030 toccherà agli hardware. Per poter vendere automobili negli USA, è necessario ottenere un'autorizzazione dal Governo. Sebbene Polestar non sia riuscita ad avere il via libera, Volvo può operare legalmente in tutti gli Stati della federazione. Eppure, anch'essa è di proprietà di Geely.
Stock al sicuro
La decisione di Washington ha un impatto particolarmente dirompente sulla Polestar 3, costruita nella fabbrica in South Carolina dal 2024. Questa è l'unica vettura "Made in USA" del marchio, le vetture qui prodotto vengono spedite anche in Europa. Quali saranno le conseguenze, è presto per dirlo. Polestar non presenterà ricorso: il 94% del suo mercato è oltreoceano. "L'Europa è il nostro mercato principale", ha dichiarato il CEO Michael Lohscheller. Gli Americani possono comprare le ultime vetture in stock.

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