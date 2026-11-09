Dichiarazioni

Tesla rimborsa i clienti del Cybertruck

Il marchio texano restituirà i depositi delle prenotazioni perché le linee produttive chiuderanno entro otto mesi

di Redazione Drive Up
09 Nov 2026 - 10:15
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© Ufficio Stampa

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L'automobile non rientra più nei piani di Tesla. Almeno non nei modi che prevedono l'automobilista in pieno controllo della guida, con volante e pedali per frenare e accelerare. Elon Musk è convinto che in futuro (tra qualche anno...) saranno le vetture a portarci in giro e l'intelligenza artificiale prenderà le decisioni. Il Cybercab è il prodotto che incarnerà questa rivoluzione, a discapito del Cybertruck.
Se ne va tra poco
La produzione del pick-up più discusso della storia terminerà tra poco. Lo ha dichiarato Musk su X: "Cercheremo di produrne (di Cybertruck) il più possibile prima di chiudere le linee produttive in circa otto mesi, ma dovremo restituire i depositi a molto persone". Tesla dovrà quindi rimborsare i clienti che hanno già prenotato il loro veicolo e che invece non lo riceveranno mai. Questo nonostante l'azienda abbia introdotto un turno in più per soddisfare la domanda prima dello smantellamento della linea di montaggio.
Solo auto a guida autonoma
Una decisione presa per far spazio alla produzione del Cybercab nella fabbrica di Austin, l'unica attrezzata per accogliere i nuovi stampi e assemblare i modelli di ultima generazione. Dopo il suo debutto nel 2023, il Cybertruck non ha riscosso il successo sperato dal suo ideatore. Le vendite negli Stati Uniti d'America sono precipitate del 48% a 20.237 unità lo scorso anno. Una storia sempre al di sotto delle aspettative per un progetto che avrebbe dovuto cambiare il mercato dei pick-up.

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