Basket, Udine brilla nel segno di Andrea Calzavara

Il playmaker classe 2001 ha sfornato l’ennesima grande prestazione nell’ultima sfida contro Varese, squadra in cui è cresciuto da bambino. L’ex brindisino ha guidato l’APU con una prestazione da autentico leader, fatta di 27 punti in 25 minuti, con 5/5 da due, 3/5 dall’arco e 8/10 dalla lunetta, a cui si aggiungono 3 rimbalzi, 2 assist, 7 falli subiti e 26 di valutazione complessiva.