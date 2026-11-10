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Basket, Udine brilla nel segno di Andrea Calzavara

L’APU eguaglia la miglior partenza in campionato del 1969/70, guidata da un Andrea Calzavara in splendida forma

10 Nov 2026 - 10:33
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Sesto posto in classifica, 4 vittorie e 3 sconfitte. L’APU Old Wild West Udine non partiva così bene in campionato dalla stagione 1969/70, merito della miglior difesa in Serie A (80,3 punti concessi di media a partita) e di un brillante Andrea Calzavara.

Il playmaker classe 2001 ha sfornato l’ennesima grande prestazione nell’ultima sfida contro Varese, squadra in cui è cresciuto da bambino. L’ex brindisino ha guidato l’APU con una prestazione da autentico leader, fatta di 27 punti in 25 minuti, con 5/5 da due, 3/5 dall’arco e 8/10 dalla lunetta, a cui si aggiungono 3 rimbalzi, 2 assist, 7 falli subiti e 26 di valutazione complessiva.

Numeri che gli sono valsi il record stagionale in termini di punti segnati da un giocatore italiano, superando i 24 di Nico Mannion contro la Maxima Roma e i 24 di Riccardo Visconti ai danni di Tortona. Proprio contro la Bertram, nel turno precedente, Calzavara aveva collezionato 18 punti con 23 di valutazione.

Adesso per Udine l’impegno tosto contro l’Olimpia Milano, un’occasione per Calzavara di mettersi ulteriormente in mostra di fronte alla squadra con cui ha firmato un pre-contratto. Al momento il numero 31 viaggia con 11 punti, 1.9 rimbalzi e 3.7 assist di media.

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