La Fiat Topolino che costa 30 mila euro

La Fiat Topolino è una pratica alleata per gli spostamenti quotidiani in città. Piccola a sufficienza per trovare parcheggio ovunque, elettrica ma con autonomia adeguata per un giorno e, soprattutto, economica da gestire e comprare. Il suo listino parte da circa 10 mila euro, rendendola un'alternativa interessante. A meno che non si scelga la versione rivista da Cavalier.

Ultra esclusiva

L'elaboratore belga, specializzato in allestimenti di lusso, ha reso la microcar esclusiva come un'ammiraglia. I clienti potranno personalizzare la Topolino sin dalla tinta della carrozzeria: a disposizione ci sono ben dieci colori tra cui poter scegliere, oltre ai cerchi in lega con disegno specifico. Anche l'abitacolo è stato modificato di modo che riflettesse l'eleganza di Cavalier, quindi pelle Nappa e Alcantara sono i materiali scelti per i sedili e i rivestimenti interni.

Più potente

Non è solo una questione di estetica. Cavalier ha "messo mano" anche alla tecnica della Topolino sostituendo la batteria di serie da 5,5 kWh con una da 10,8 kWh. Il risultato è un'autonomia che passa da 75 a 150 km con una singola carica. Persino la velocità massima è stata migliorata fino a 70 km/h, così da poter fare qualche "gita" in più. In opzione c'è anche un piccolo generatore diesel Webasto per il riscaldamento. Tutti elementi che hanno un costo: dai 10 mila euro della Topolino base si passa ai 30 mila euro per la Cavalier.