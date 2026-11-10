Milan, il piano mercato per gennaio: ecco quali saranno i tre acquisti

Per mantenere alta la competitività tra scudetto ed Europa League in vista degli impegni in Coppa Italia, secondo il Corriere dello Sport il Milan ha pianificato l'acquisto di tre nuovi calciatori per la sessione di mercato di gennaio.
Con l'ingresso operativo di Markus Krosche nel ruolo di Head of Football rossonero a partire dal 1° gennaio, la dirigenza ha individuato le priorità per rinforzare l'organico a disposizione del tecnico: l'obiettivo prevede l'ingaggio di un nuovo difensore centrale, l'arrivo di un terzino sinistro di ruolo e l'acquisto di un attaccante capace di fare da vice a Gonçalo Ramos.
La strategia di mercato punta così a puntellare la rosa nei tre reparti chiave per sostenere il doppio-triplo impegno stagionale.