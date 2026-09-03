Novità

Polestar 4 SUV, addio al design senza lunotto

Debutta la versione elettrica più pratica: bagagliaio da 1.680 litri e autonomia fino a 630 km. Prezzo di listino a partire da 55.900 euro

di Redazione Drive Up
03 Set 2026 - 17:01
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Arriva la Polestar 4 SUV, e c'è subito una bella differenza. Nell’Aprile del 2023, infatti, la "prima" Polestar 4 aveva debuttato senza il lunotto posteriore, diventando di fatto la prima auto di produzione moderna con questa caratteristica. Ora, nella nuova versione Suv è stata completamente abbandonata questa particolarità di design, scegliendo piuttosto di sposare forme più tradizionali e meno innovative ma che garantiscono maggiore praticità.
Cambia tanto
Il posteriore è molto più squadrato, che permette di raggiungere capacità di carico del bagagliaio molto più elevate rispetto alla versione Coupé. In particolare, il vano bagagli mette a disposizione ben 530 litri. Un Suv elettrico pensato, quindi, in termini di praticità e comfort. A dare maggiore ampiezza e luminosità è anche il tetto panoramico, molto più ampio, che può essere regolato in diverse sezioni: trasparente, opaco o una combinazione dei due.
Molto potente
Due le motorizzazioni: la Single Motor in grado di sviluppare una potenza massima di 272 CV; la Dual Motor, invece, è il modello più performante, grazie ai suoi 544 CV. La batteria da 100 kWh garantisce un’autonomia massima di 630 km omologati, la ricarica dal 10% all’80% avviene in circa 30 minuti. Tre sono gli allestimenti disponibili per la Polestar 4 Suv in arrivo nelle concessionarie entro la fine dell’anno: Business, Prime e Performance. Il prezzo di listino parte da 55.900 euro per la Single Motor, mentre cresce fino a 62.900 euro per la Dual Motor.

Ti potrebbe interessare

videovideo
polestar
design
suv elettrico

Ultimi video

01:28
BMW F 450 GS

BMW F 450 GS

01:47
Hennessey Venom F5-M Roadster

Hennessey Venom F5-M Roadster

01:51
Salone dell'Auto di Torino, dall'11 al 13 settembre

Salone dell'Auto di Torino, dall'11 al 13 settembre

01:52
Polestar 4 si trasforma

Polestar 4 si trasforma

01:15
Parola a Domenicali

Parola a Domenicali

01:58
Piazza Duomo tutta rossa

Piazza Duomo tutta rossa

02:05
Audi e Piquadro a Milano

Audi Revolut F1 Team e Piquadro a Milano

01:43
BYD inaugura la ricarica veloce in Italia

BYD inaugura la ricarica veloce in Italia

01:47
Geely guarda al futuro

Geely guarda al futuro

02:17
Nuova Opel Corsa GSE

Nuova Opel Corsa GSE

00:21
Ferrari speciale a Monza

Ferrari speciale a Monza

01:16
Rally del Paraguay

Rally del Paraguay a Pajari

25:47
Puntata Summer Edition del 29 agosto #DriveUp

Puntata Summer Edition del 29 agosto #DriveUp

02:55
A Trieste a bordo della nuova Maserati GranTurismo

A Trieste a bordo della nuova Maserati GranTurismo

03:26
Dacia Bigster

BMW F 450 GS

01:28
BMW F 450 GS

BMW F 450 GS

I più visti di Drive Up

La Ferrari dei sogni di Lewis Hamilton è quasi pronta

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Rally del Paraguay

Rally del Paraguay a Pajari

Il benzinaio più costoso (e fortunato) del mondo

83 anni a tutta velocità: Olga gira l'Europa in Porsche

Porsche omaggia le Alpi con la 911 Bergsport

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
KYLIAN MBAPPÉ, REAL MADRID, COSTO STIMATO: 167 MLN € 
17:56
Mbappé stava per essere rapito... da un baby criminale: il retroscena dalla Francia
17:52
Europei Volley, sarà Italia-Polonia in semifinale
Palermo-Mantova
17:44
De Rossi: "Como? Una big, ma tutte le squadre si possono battere"
 Borrelli
17:39
Cagliari, Borrelli saluta: andrà ai turchi del Rizespor