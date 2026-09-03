Polestar 4 SUV, addio al design senza lunotto

Arriva la Polestar 4 SUV, e c'è subito una bella differenza. Nell’Aprile del 2023, infatti, la "prima" Polestar 4 aveva debuttato senza il lunotto posteriore, diventando di fatto la prima auto di produzione moderna con questa caratteristica. Ora, nella nuova versione Suv è stata completamente abbandonata questa particolarità di design, scegliendo piuttosto di sposare forme più tradizionali e meno innovative ma che garantiscono maggiore praticità.

Cambia tanto

Il posteriore è molto più squadrato, che permette di raggiungere capacità di carico del bagagliaio molto più elevate rispetto alla versione Coupé. In particolare, il vano bagagli mette a disposizione ben 530 litri. Un Suv elettrico pensato, quindi, in termini di praticità e comfort. A dare maggiore ampiezza e luminosità è anche il tetto panoramico, molto più ampio, che può essere regolato in diverse sezioni: trasparente, opaco o una combinazione dei due.

Molto potente

Due le motorizzazioni: la Single Motor in grado di sviluppare una potenza massima di 272 CV; la Dual Motor, invece, è il modello più performante, grazie ai suoi 544 CV. La batteria da 100 kWh garantisce un’autonomia massima di 630 km omologati, la ricarica dal 10% all’80% avviene in circa 30 minuti. Tre sono gli allestimenti disponibili per la Polestar 4 Suv in arrivo nelle concessionarie entro la fine dell’anno: Business, Prime e Performance. Il prezzo di listino parte da 55.900 euro per la Single Motor, mentre cresce fino a 62.900 euro per la Dual Motor.