Stranezze

Una Pagani Utopia in panne a Vicenza

L'hypercar apparterrebbe all'imprenditore Renzo Rosso, fondatore del marchio Diesel

08 Nov 2026 - 10:44
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© Foto da web

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Pagani è un atelier, un laboratorio di autovetture super sportive e ultra esclusive. Un paragone con la moda lo avvicinerebbe più a un sarto, che disegna e confeziona abiti su misura, piuttosto che a una maison francese o italiana. Difficile trovare un concessionario in qualche città: la sede di San Cesario sul Panaro accoglie i clienti, mostra loro il processo produttivo per costruire insieme la propria vettura dei sogni. Preziosa come un gioiello ma non per questo immune agli imprevisti.
Motore fuso
Chiedere a Renzo Rosso: il patron di Diesel (noto marchio d'abbigliamento) si è trovato con la sua Pagani Utopia in panne a Bassano del Grappa. Non lui personalmente, ma un suo collaboratore che stava guidando il bolide da 3 milioni di euro a cui sembra essere occorso un grave malfunzionamento. Le immagini hanno fatto velocemente il giro del web mostrando l'hypercar avvolto dal fumo, senza alcuna conseguenza per chi si trovava a bordo.
Motore potentissimo
La Utopia è l'ultima creazione della Casa automobilistica italiana ed è un capolavoro di design e tecnica motoristica. Sotto il cofano pulsa un 6.0 litri V12 biturbo prodotto dalla Mercedes AMG e in grado di erogare ben 864 CV di potenza massima. Sebbene il fumo bianco possa lasciare intendere un guasto al propulsore, dai video si nota come la coltre esca dalla parte anteriore del veicolo, mentre il motore è montato in posizione posteriore centrale. Probabilmente si è trattato della rottura di un manicotto dell'acqua con conseguente uscita di vapore. Magari la Utopia di Renzo Rosso è ancora in garanzia

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