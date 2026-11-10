Nazionale, Calò risponde a Mancini: "Chi se ne frega se ho 30 anni. Io ci credo"

“In questa fase non possiamo convocare giocatori di 29 o 30 anni” ha detto il ct Roberto Mancini in conferenza stampa rispondendo alla domanda sulla mancata convocazione in azzurro di Giacomo Calò, stella nascente del Frosinone e vera e propria sorpresa di questo avvio di stagione con 5 gol segnati in campionato: "Avevo un po' paura di non emergere mai… Chi se lo aspettava di fare 5 gol in A e poi essere accostato alla Nazionale? A volte mi sembra ancora di sognare. Negli ultimi anni ho giocato sempre tra Serie B e C, avevo un po’ paura di restare impantanato nelle serie minori - ha detto il centrocampista in un'intervista a La Gazzetta dello Sport - Alvini mi ha cambiato la carriera: mi ha dato le chiavi del centrocampo e tanta fiducia. Stavo per andare alla Samp, lui mi ha preso da parte e mi ha detto ‘rimani qui’. Poi canticchiava 'Lettera da Amsterdam', la canzone dei tifosi blucerchiati, per prendermi in giro. Sono rimasto anche per lui e per giocare in Serie A".