Sci: Lindsey Vonn annuncia nono intervento chirurgico

Lindsey Vonn si prepara ad affrontare il nono intervento chirurgico. La campionessa statunitense ha annunciato sui social l'operazione, attesa da tempo e legata al percorso di recupero dopo l'infortunio alla gamba sinistra: "Sono stata nervosa e ansiosa, ma allo stesso tempo entusiasta di poterlo lasciare alle spalle", ha scritto Vonn, spiegando che alcuni aspetti potranno essere valutati soltanto durante l'intervento. La sciatrice ha ringraziato medici, fisioterapisti e personale sanitario per il sostegno ricevuto, oltre ai fan che l'hanno accompagnata negli ultimi nove mesi: "Spero che sia l'ultima operazione".