Stadio Grande Torino, arrivata la proposta della società granata

10 Nov 2026 - 10:38
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Ieri è arrivata agli uffici del protocollo della Città di Torino, "la proposta del Torino Fc per la realizzazione di una grande operazione di riqualificazione dello stadio Olimpico Grande Torino, che contempera anche l'impianto del Robaldo". Lo ha annunciato, nella diretta radio del martedì, il sindaco Stefano Lo Russo, spiegando che si tratta di "una proposta di partenariato pubblico privato che fa sua anche la normativa legata al decreto stadi. È una iniziativa molto importante e molto attesa".

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