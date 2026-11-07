Indiscrezioni

La Fiat Punto sta per tornare

Il nuovo Amministratore Delegato del marchio italiano intende offrire un'alternativa alla Renault Clio

di Redazione Drive Up
07 Nov 2026 - 13:19
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
 Fiat Grande Punto © foto-web

 Fiat Grande Punto © foto-web

Le parole del nuovo amministratore delegato di Fiat, Abarth e Lancia, Arnaud Belloni, non lasciano spazio a interpretazioni di sorta: "Un marchio come Fiat deve assolutamente avere una Punto nella propria gamma", ha dichiarato L'automobile Magazine, riaprendo così una porta che sembrava sigillata per sempre. 
La ritirata dei concorrenti e il vuoto nel segmento B
L'addio della Punto nel 2018 ha lasciato campo aperto ai rivali, in primis a una Renault Clio che oggi domina le classifiche di vendita in Europa e in Italia. La contrazione dell'offerta nel segmento B è stata accelerata da scelte miopi altrui, come la cancellazione della Ford Fiesta e il mancato rinnovo della Volkswagen Polo endotermica. In questo scenario di vuoto strategico, Fiat ha lasciato sul campo una fetta fondamentale di mercato.
La doppia anima della gamma
Il ritorno di fiamma per le hatchback non riguarda solo Torino. L'arrivo di nuove proposte e la spinta dei costruttori asiatici dimostrano che, accanto al dominio incontrastato dei crossover e dei SUV, c'è ancora spazio per le due volumi tradizionali. Auto aerodinamicamente efficienti, pensate per la famiglia e per i lunghi viaggi. All'interno della futura gamma Fiat, una eventuale Punto troverebbe una collocazione ben distinta rispetto alla Grande Panda. Quest'ultima continuerà a interpretare un ruolo robusto e pratico, mentre la Punto dovrebbe puntare su un'impostazione prettamente stradale, votata al comfort e alla versatilità.

Ti potrebbe interessare

videovideo
fiat
fiat punto

Ultimi video

01:34
Come Senna

Kimi come Senna

01:58
Kimi, dal casco di Senna al british humour

Kimi, dal casco di Senna al british humour

01:58
EICMA 2026: tante diverse realtà, due ruote e novità

EICMA 2026: tante diverse realtà, due ruote e novità

01:45
Polestar 5, design aerodinamico e attenzione alla sostenibilità

Polestar 5, design aerodinamico e attenzione alla sostenibilità

01:59
Lotus Eletre X, un SUV ibrido con performance da vera supercar

Lotus Eletre X, un SUV ibrido con performance da vera supercar

02:19
EICMA 2026, una prima giornata ricca di novità e di realtà differenti

EICMA 2026, una prima giornata ricca di novità e di realtà differenti

02:14
BYD Shark, la nostra prova del primo pick-up della casa

BYD Shark, la nostra prova del primo pick-up della casa

02:44
Nuova Mazda CX-30: allestimenti innovativi, tecnologia e sicurezza incrementata

Nuova Mazda CX-30: allestimenti innovativi, tecnologia e sicurezza incrementata

03:01
Lamborghini Revuelto SV, prestazioni estreme e carattere aggressivo

Lamborghini Revuelto SV, prestazioni estreme e carattere aggressivo

02:31
Polestar SUV 4, tanta tecnologia e dinamica di guida sofisticata

Polestar SUV 4, tanta tecnologia e dinamica di guida sofisticata

01:35
L'editoriale: la controffensiva europea per fronteggiare la Cina sull'elettrico

L'editoriale: la controffensiva europea per fronteggiare la Cina sull'elettrico

15:10
La puntata del 5 novembre #DriveUp

La puntata del 5 novembre #DriveUp

01:46
EICMA 2026, da oggi al via un fine settimana ricco di novità ed eventi

EICMA 2026, da oggi al via un fine settimana ricco di novità ed eventi

01:44
WEC 6 ore Monza, l'ultima tappa del mondiale Endurance

WEC 6 ore Monza, l'ultima tappa del mondiale Endurance

01:52
Polestar SUV 4, praticità quotidiana e maggiore versatilità

Polestar SUV 4, praticità quotidiana e maggiore versatilità

01:34
Come Senna

Kimi come Senna

I più visti di Drive Up

Nessuno compra più auto in Cina

Come Senna

Kimi come Senna

L'editoriale: la manovra difensiva europea contro l'importazione di auto cinesi

L'editoriale: la manovra difensiva europea contro l'importazione di auto cinesi

Lite Ferrari: tensione tra Hamilton e Leclerc

Lite Ferrari: tensione tra Hamilton e Leclerc

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Range Rover "a domicilio" per la moglie di Ronaldo

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Juve, la vittoria in Europa non basta
14:07
Juve, la vittoria in Europa non basta
Milan, alta tensione
14:07
Milan, alta tensione
Inter-Como: le scelte di Chivu e Fabregas
14:04
Inter-Como: le scelte di Chivu e Fabregas
Inter-Como: uno show da Champions League!
14:02
Inter-Como: uno show da Champions League!
Edizione ore 13.00 del 7 novembre
14:01
Edizione ore 13.00 del 7 novembre