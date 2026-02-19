La prima Audi RS ibrida della storia

Muscolosa

Paraurti scolpiti, parafanghi allargati, calandra maggiorata e diffusore posteriore con doppi terminali ovali centrali ne dichiarano subito le intenzioni. È disponibile sia in versione berlina sia Avant, con quest’ultima che offre 361 litri di bagagliaio, penalizzati dalla presenza della batteria sotto il piano di carico. Sotto il cofano resta protagonista il 2.9 TFSI V6 biturbo da 510 CV, affiancato da un motore elettrico da 177 CV. L’energia è fornita da una batteria da 25,9 kWh (80 km di autonomia) e la potenza combinata è di 639 CV (0-100 km/h in 3,6 secondi e velocità massima fino a 285 km/h).

Dinamica “elettromeccanica”

Il cambio a otto rapporti integra l’unità elettrica principale ed è abbinato alla trazione integrale quattro. Debutta inoltre il differenziale posteriore elettromeccanico “Dynamic Torque Control”: un sistema che interviene anche in fase di rilascio, sfruttando la rigenerazione energetica del powertrain ibrido. Per quanto riguarda i prezzi, il listino della nuova Audi RS5 parte da 111.500 euro per la berlina e 119.600 euro per la Avant.