Novità

La prima Audi RS ibrida della storia

Berlina e Avant, fino a 639 CV complessivi e oltre 80 km in elettrico

di Redazione Drive Up
19 Feb 2026 - 15:15
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Audi Sport non vuole abbandonare il motore a combustione. La nuova Audi RS5 è la prima ibrida plug-in sportiva della storia del marchio: una sintesi tra tradizione meccanica e tecnologia elettrica, pensata per mantenere intatta l’identità sportiva della gamma RS.

La nuova Audi RS 5 è ibrida plug-in

1 di 22
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Muscolosa
Paraurti scolpiti, parafanghi allargati, calandra maggiorata e diffusore posteriore con doppi terminali ovali centrali ne dichiarano subito le intenzioni. È disponibile sia in versione berlina sia Avant, con quest’ultima che offre 361 litri di bagagliaio, penalizzati dalla presenza della batteria sotto il piano di carico. Sotto il cofano resta protagonista il 2.9 TFSI V6 biturbo da 510 CV, affiancato da un motore elettrico da 177 CV. L’energia è fornita da una batteria da 25,9 kWh (80 km di autonomia) e la potenza combinata è di 639 CV (0-100 km/h in 3,6 secondi e velocità massima fino a 285 km/h).
Dinamica “elettromeccanica”
Il cambio a otto rapporti integra l’unità elettrica principale ed è abbinato alla trazione integrale quattro. Debutta inoltre il differenziale posteriore elettromeccanico “Dynamic Torque Control”: un sistema che interviene anche in fase di rilascio, sfruttando la rigenerazione energetica del powertrain ibrido. Per quanto riguarda i prezzi, il listino della nuova Audi RS5 parte da 111.500 euro per la berlina e 119.600 euro per la Avant.

Ti potrebbe interessare

videovideo
audi
audi rs
ibrida
audi rs5

Ultimi video

01:30
Formula E, al via oggi la tappa saudita

Formula E, al via oggi la tappa saudita

00:13
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:00
Ferrari F80

Ferrari F80

02:09
Changan Winter Experience a Courmayeur

Changan Winter Experience a Courmayeur

02:16
Volkswagen svela tre concept

Volkswagen svela tre concept

02:11
BYD Atto 3 EVO

BYD Atto 3 EVO

02:44
DR 6

DR 6

01:22
Leapmotor B03X presentato a Bruxelles

Leapmotor B03X presentato a Bruxelles

02:19
Maserati protagonista a Cortina

Maserati protagonista a Cortina

01:35
Renault Cliorama a Milano

Renault Cliorama a Milano

02:11
Audi Q5 e-Hybrid

Audi Q5 e-Hybrid

01:15
Evans domina sulla neve

Evans domina sulla neve

00:23
Da Costa come CR7, l'esultanza sul podio dell'Arabia è virale - VIDEO

Da Costa come CR7, l'esultanza sul podio dell'Arabia è virale - VIDEO

01:18
Formula E, Wehrlein vince Gara 1

Formula E, Wehrlein vince Gara 1

00:16
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

01:30
Formula E, al via oggi la tappa saudita

Formula E, al via oggi la tappa saudita

I più visti di Drive Up

La fidanzata di Lewis Hamilton non può più comprare Ferrari

Il Re dei ladri guidava una BMW V12

BYD sconta le sue auto fino al 41%

Raikkonen junior a 11 anni guida un'auto da rally [VIDEO]

Questo motore percorre 30 km con un litro di benzina

Kim Kardashian e non solo: chi c'è nella blacklist Ferrari

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:51
Apple CarPlay riprodurrà i video
15:50
Serie B, Spezia-Reggiana vietata ai residenti della provincia di Reggio Emilia
Diciamo che ci sono tagli migliori...
15:49
Diciamo che ci sono tagli migliori...
15:48
De Sciglio, sfuma l'approdo in Repubblica Ceca: ecco il motivo
15:36
Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 19 febbraio 2026