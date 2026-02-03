L'Audi A4 è pronta a tornare

Audi torna sui suoi passi e "rispolvera" la A4. Il nome che per 30 anni ha accompagnato la berlina e la wagon di maggior successo del marchio bavarese sembra pronto a ritornare. L'amministratore delegato del marchio, Gernot Döllner, ha ammesso che il passaggio da A4 ad A5 è stato un errore che sarà presto corretto.

Si cambia

Soltanto nel 2024, Audi aveva deciso di assegnare alle automobili termiche un numero pari e alle elettriche un numero dispari. Le conseguenze le abbiamo viste tutti: la nuova A4 è diventata A5 (sebbene la A4 elettrica non sia stata ancora presentata). Una scelta controintuitiva che non è stata apprezzata dai clienti, e -infatti - già con la A6 è stata tenuta la medesima denominazione per entrambe le motorizzazioni.

Torna presto

Döllner è stato chiaro: "È stato un errore e lo correggeremo, torneremo alla vecchia nomenclatura. 'A' per i modelli con il pianale ribassato, 'Q' per le Suv, con i numeri che definiscono la dimensione o il segmento dell'auto. Punto". Niente spazio alle interpretazioni - dunque - e, considerando che la A5 riceverà un aggiornamento, è probabile che il ritorno alla storica nomenclatura sia ormai imminente. Bentornata Audi A4.