La BMW di Niki Lauda finisce all'asta

Alla fine degli anni Settanta, con la M1 bloccata da ritardi industriali e regolamentari, BMW inventò un campionato su misura: la Procar Series, disputata come contorno dei Gran Premi di Formula 1. Stesse auto per tutti, piloti ufficiali contro privati, e una griglia che includeva nomi come Villeneuve, Piquet, Hunt, Fittipaldi e Reutemann. A spuntarla fu Lauda, grazie a una stagione di straordinaria costanza e tre vittorie pesanti.