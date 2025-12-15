Logo SportMediaset

La BMW di Niki Lauda finisce all'asta

Nel 1979 il campione austriaco vinse al volante della BMW M1 Procar. Come premio per quel titolo, il marchio bavarese gli consegnò una M1 stradale

di Redazione Drive Up
15 Dic 2025 - 09:27
Alla fine degli anni Settanta, con la M1 bloccata da ritardi industriali e regolamentari, BMW inventò un campionato su misura: la Procar Series, disputata come contorno dei Gran Premi di Formula 1. Stesse auto per tutti, piloti ufficiali contro privati, e una griglia che includeva nomi come Villeneuve, Piquet, Hunt, Fittipaldi e Reutemann. A spuntarla fu Lauda, grazie a una stagione di straordinaria costanza e tre vittorie pesanti.

La BMW M1 di Niki Lauda all'asta

Una M1 in regalo
Come riconoscimento, il campione austriaco ricevette una BMW M1 stradale, una delle sole 399 costruite. L’esemplare, immatricolato nel 1980, ha percorso poco più di 20 mila chilometri ed è rimasto in condizioni eccezionali. Si distingue per alcuni dettagli specifici, come lo spoiler anteriore ispirato alle Procar e le strisce Motorsport dipinte a mano, abbinate a un interno blu che rafforza il carattere anni Settanta dell’insieme.
All'asta
Ora questa M1, legata direttamente a uno dei piloti più carismatici e rispettati della storia della Formula 1, sarà battuta all’asta negli Stati Uniti. Le stime parlano chiaro: superare il mezzo milione di dollari non sarà un’impresa.

