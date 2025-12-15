La Spagna chiede di mantenere il bando dei motori nel 2035

La Spagna prende posizione in modo netto. Il governo di Pedro Sánchez ha inviato una lettera alla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, per ribadire la propria contrarietà a qualsiasi revisione sostanziale delle regole sulle emissioni, inclusa l’ipotesi di abbassare dal 100% al 90% il taglio di CO₂ o di introdurre deroghe oltre il 2035.

Un problema di investimenti

Secondo Madrid, allentare le regole significherebbe rallentare gli investimenti, frenare la domanda di veicoli elettrici e indebolire la competitività dell’industria europea. In questa visione, le ibride plug-in possono al massimo avere un ruolo transitorio, ma dovrebbero essere sottoposte a limiti di produzione per non ostacolare la diffusione delle Bev.

Non tutti sono d'accordo

All’interno del Paese, però, il consenso non è unanime. Parte della filiera teme pesanti ricadute occupazionali senza maggiore flessibilità, mentre anche grandi costruttori come Seat riconoscono che un rinvio o un ammorbidimento delle scadenze potrebbe aiutare a gestire la transizione. Bruxelles dovrà ora trovare un equilibrio sempre più difficile tra ambizione climatica, realtà industriale e pressioni politiche contrapposte.