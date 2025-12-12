Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri motori
altri motori

Colpo di scena BMW: Valentino Rossi fuori dalla lista per il WEC 2026. Addio o nuova sfida?

Valentino Rossi fuori dal WEC 2026: BMW ufficializza i piloti Hypercar e LMGT3 senza il Dottore

di Stefano Fiore
12 Dic 2025 - 12:25

Il nome di Valentino Rossi non figura tra i piloti ufficializzati da BMW per il Mondiale Endurance 2026. L'annuncio della casa bavarese, che ha reso note le formazioni per le categorie Hypercar e LMGT3, certifica l'assenza del "Dottore" e del suo iconico numero 46, aprendo inevitabilmente interrogativi sul suo futuro nel motorsport a quattro ruote. Nelle entry list diramate per la prossima stagione, la BMW M4 GT3 del Team WRT non porterà in pista il numero 46, bensì i numeri 32 (Augusto Farfus, Sean Gelael e Darren Leung) e 69 (Dan Harper, Parker Thompson e Anthony McIntosh).

Luci e ombre: dai podi alla maledizione di Le Mans

 Si chiude così un capitolo importante della carriera automobilistica di Rossi, capace di dimostrare velocità e consistenza nelle ultime due stagioni. Il bilancio parla di podi prestigiosi a Imola, Fuji e COTA, che hanno certificato la sua capacità di competere con i migliori piloti GT al mondo. Resta l'amaro in bocca per la 24 Ore di Le Mans, gara dove Valentino ha mostrato lampi di classe (arrivando anche a guidare la corsa) senza però mai vedere il traguardo.

GT World Challenge nel futuro?

 Le porte del WEC per il momento si sono chiuse ma possono riaprirsi quelle del GT World Challenge, sempre con BMW: questa l'ipotesi più accreditata per il 2026 di Valentino.

La tuta e il casco di Valentino Rossi all'asta per beneficenza

1 di 161
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

valentino rossi
wec
bmw
gt world challenge
2026

Ultimi video

01:28
Lancia torna nel Mondiale Rally

Lancia torna nel Mondiale Rally

11:07
Gymkhana 2025: Aussie Shred

Gymkhana 2025: Travis Pastrana fa qualcosa di incredibile su una Subaru

01:25
Il grande ritorno di Lancia nel mondiale Rally

Il grande ritorno di Lancia nel mondiale Rally

01:31
Genesis GV60 Magma

Genesis GV60 Magma

04:56
Dich giovinazzi SRV

Antonio Giovinazzi: "La stessa notte ho festeggiato il Titolo Mondiale e la nascita di mia figlia"

04:30
Dich Cannizzo SRV

Ferdinando Cannizzo: "Progettare la 499P un'emozione pura"

06:18
Dich Coletta SRV

Antonello Coletta: "essere campioni del Mondo hypercar fa capire il grande lavoro fatto"

05:40
Dich Pier Guidi SRV

Pier Guidi: "la prima volta non si scorda mai, ma che emozione il WEC!"

01:22
Dacia Sandrider, obiettivo Dakar 2026

Dacia Sandrider, obiettivo Dakar 2026

01:29
Range Rover Bespoke

Range Rover Bespoke

01:22
A 300km/h senza pilota

A 300km/h senza pilota

00:18
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:23
WRC Rally Saudi Arabia

WRC Rally Saudi Arabia

01:22
Ecco la nuova Volkswagen T-Roc

Ecco la nuova Volkswagen T-Roc

01:40
Nuova Jeep Compass

Nuova Jeep Compass

01:28
Lancia torna nel Mondiale Rally

Lancia torna nel Mondiale Rally

I più visti di Altri Motori

Dubai 24: primo podio a quattro ruote per Valentino Rossi

NASCAR, Button Vs. Raikkonen: duello da campioni a fine marzo in Texas

Alfa Romeo, dodici appuntamenti con la storia al museo di Arese

Nuova sfida per Villeneuve: al volante di una Hypercar nel Mondiale Wec

Dario Costa, una tuta speciale firmata Prada

Raikkonen ci riprova: bis nella NASCAR ad Austin

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:42
Napoli, ecco il primo colpo di gennaio: preso Pereyra dal Boca Junios
15:36
Una Porsche 911 GT3 davvero molto speciale
15:36
Questa Porsche 911 GT3 sarà prodotta in soli 90 esemplari
15:33
Pisacane: "Folorunsho? Né giustificazioni né condanna, era molto dispiaciuto"
15:32
Atalanta, Palladino: "Ripartire da partita con il Chelsea, serve continuità mentale"