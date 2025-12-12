Colpo di scena BMW: Valentino Rossi fuori dalla lista per il WEC 2026. Addio o nuova sfida?

Il nome di Valentino Rossi non figura tra i piloti ufficializzati da BMW per il Mondiale Endurance 2026. L'annuncio della casa bavarese, che ha reso note le formazioni per le categorie Hypercar e LMGT3, certifica l'assenza del "Dottore" e del suo iconico numero 46, aprendo inevitabilmente interrogativi sul suo futuro nel motorsport a quattro ruote. Nelle entry list diramate per la prossima stagione, la BMW M4 GT3 del Team WRT non porterà in pista il numero 46, bensì i numeri 32 (Augusto Farfus, Sean Gelael e Darren Leung) e 69 (Dan Harper, Parker Thompson e Anthony McIntosh).