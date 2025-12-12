Colpo di scena BMW: Valentino Rossi fuori dalla lista per il WEC 2026. Addio o nuova sfida?

La tuta e il casco di Valentino Rossi all'asta per beneficenza
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Valentino Rossi fuori dal WEC 2026: BMW ufficializza i piloti Hypercar e LMGT3 senza il Dottoredi Stefano Fiore
Il nome di Valentino Rossi non figura tra i piloti ufficializzati da BMW per il Mondiale Endurance 2026. L'annuncio della casa bavarese, che ha reso note le formazioni per le categorie Hypercar e LMGT3, certifica l'assenza del "Dottore" e del suo iconico numero 46, aprendo inevitabilmente interrogativi sul suo futuro nel motorsport a quattro ruote. Nelle entry list diramate per la prossima stagione, la BMW M4 GT3 del Team WRT non porterà in pista il numero 46, bensì i numeri 32 (Augusto Farfus, Sean Gelael e Darren Leung) e 69 (Dan Harper, Parker Thompson e Anthony McIntosh).
Si chiude così un capitolo importante della carriera automobilistica di Rossi, capace di dimostrare velocità e consistenza nelle ultime due stagioni. Il bilancio parla di podi prestigiosi a Imola, Fuji e COTA, che hanno certificato la sua capacità di competere con i migliori piloti GT al mondo. Resta l'amaro in bocca per la 24 Ore di Le Mans, gara dove Valentino ha mostrato lampi di classe (arrivando anche a guidare la corsa) senza però mai vedere il traguardo.
Le porte del WEC per il momento si sono chiuse ma possono riaprirsi quelle del GT World Challenge, sempre con BMW: questa l'ipotesi più accreditata per il 2026 di Valentino.
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa