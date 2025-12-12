Audi consegna a Marc e Alex Marquez due RS6 personalizzate

Su misura

Entrambi sono ambassador del marchio dei quattro anelli che, per celebrare i successi sportivi, ha deciso di consegnare la super wagon realizzata su misura - da Audi Exclusive - per i due piloti. Esteticamente, richiamano le livree delle rispettive scuderie: l'auto di Marc è in tinta Mito Black con specchietti Daytona Gray e pinze freno in colore rosso, come per Ducati Lenovo. La RS6 di Alex, invece, è di colore Gray Daytona con specchi neri e freni blu. Dettagli simili ai colori del team BK8 Gresini.

Potentissima

Nessuna modifica dal punto di vista tecnico, la RS6 Performance resta una familiare potentissima. Sotto il cofano, il motore 4.0 litri V8 biturbo eroga 630 CV di potenza massima che le permettono di raggiungere i 100 km/h in soli 3,4 secondi. Velocità massima? Superiore ai 300 km/h. Sicuramente, se ci sono due persone capaci di gestire simili livelli di potenza e velocità, questi sono i fratelli Marquez.